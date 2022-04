Les Français de Montréal sont nombreux à aller voter malgré la météo

MONTRÉAL — La file de citoyens français venus voter ce samedi au premier tour de l’élection présidentielle s’enroulait plusieurs fois autour du Palais des Congrès, avant même d’entrer dans l’immeuble.

À 11h, le compte Twitter du consulat français de Montréal annonçait un temps d’attente de 1h45. Mais les Français rencontrés dans la foule étaient plusieurs à dire avoir déjà dépassé ce temps, en ligne sous la bruine et le temps gris. Nombreux étaient ceux qui jugeaient qu’il leur faudrait 3 ou 4 heures avant d’accéder aux urnes.

Selon le sondage Ipsos-Sopra Steria sorti vendredi, le président sortant Emmanuel Macron est en tête avec 26,5 % des intentions de vote. Il a cependant perdu des plumes depuis le lancement des élections, où il prévoyait compter sur plus de 30 % des voix. Sa principale adversaire et cheffe du parti d’extrême droite le Rassemblement national, Marine Le Pen, s’est tranquillement hissée jusqu’à 23 %. La différence entre les deux favoris se situe à l’intérieur de la marge d’erreur.

Le candidat de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon a lui aussi vu son soutien grimper durant la campagne, arrivant vendredi à 16,5 %, devant le polémiste d’extrême droite Eric Zemmour (9 %).

Vote stratégique

La grande majorité des personnes interviewées ont exprimé peu d’enthousiasme pour leur candidat choisi.

«On vote par dépit et non par conviction», a affirmé Frédérique, alors qu’il attendait en ligne. Arrivé au Québec il y a un an et demi, il a dit avoir «bougé justement à cause de ça, parce que j’avais marre de tourner en rond.»

À côté de lui, Marie s’est résignée à voter pour M. Mélenchon. «Je vais le dire très clairement, il y a beaucoup de choses qui me déplaisent chez Mélenchon», a-t-elle déclaré. Mais alors que tous les autres candidats de gauche traînent dans les sondages, «on espère qu’en faisant un gros score à gauche on mette des sujets de gauche dans les débats, parce que si c’est Le Pen et Macron au deuxième tour, on ne parlera pas d’écologie, on ne parlera pas de violence faite aux femmes».

Plus loin dans la queue, Yasmine votera elle aussi pour la première fois depuis son arrivée à Montréal, il y a trois ans.

«J’ai l’impression que c’est vraiment un schéma qui se répète toujours en France, a-t-elle lancé. C’est toujours un mélange entre les socialistes contre le centre-droite, la droite contre le centre-droite, on se rend compte qu’on vote toujours pour le moins pire dans le fond.»

Son vote stratégique, elle le donnera cette année à M. Macron.

Dans une autre section de la file, M. Boisson est catégorique: «On veut dégager Macron et c’est tout. C’est un nul.» Il a fait référence à certaines des polémiques qui ont entaché le quinquennat du président sortant, notamment ses liens avec le cabinet de conseil McKinsey.

Il n’a pas souhaité révéler son choix aux urnes, craignant la désapprobation.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Meta et La Presse Canadienne pour les nouvelles.