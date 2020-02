Les funérailles de Marylène Lévesque, assassinée à Québec, auront lieu samedi

SAGUENAY, Qc — Les funérailles de Marylène Lévesque, la jeune femme qui a été assassinée dans un hôtel de Québec le 22 janvier dernier, auront lieu samedi prochain à Saguenay, sa ville natale.

Les membres de sa famille recevront au préalable les condoléances dans un complexe funéraire de Saguenay vendredi, en après-midi et en soirée, de même que samedi après-midi.

La cérémonie aura lieu à 17h00 à la chapelle Notre-Dame de Grâce, située sur le chemin Sydenham, dans l’arrondissement Chicoutimi.

Marylène Lévesque, qui a perdu la vie à l’âge de 22 ans, laisse notamment dans le deuil sa mère et son père, son frère et sa soeur, des grands-parents, des oncles et des tantes de même que son conjoint.

La famille mentionne que les personnes désireuses de faire un don pourront s’adresser à une personne bénévole de l’Association des familles de personnes assassinées ou disparues (AFPAD) qui sera présente au salon funéraire afin de le recueillir.

Il y a quelques jours, des proches de la jeune femme ont lancé une campagne de sociofinancement pour les aider à payer les coûts associés aux funérailles. Ils ont assuré que s’il y avait une somme amassée en surplus, elle serait versée à l’AFPAD.

La mort brutale de Marylène Lévesque a soulevé l’indignation du public, en particulier parce que l’homme accusé du meurtre, Eustachio Gallese, était en semi-liberté après avoir été trouvé coupable du meurtre d’une autre femme il y a une quinzaine d’années.

Jeudi dernier, une semaine après sa mort, des vigiles ont eu lieu dans quelques villes du Québec, dont une devant l’Assemblée nationale, afin de dénoncer les meurtres de femmes et pour que les gouvernements agissent immédiatement afin d’enrayer toutes les formes de violences envers les femmes.

Mardi, le ministre de la Sécurité publique du Canada, Bill Blair, a annoncé que les députés libéraux au pouvoir appuieraient une motion du Parti conservateur pour qu’un comité de la Chambre des communes étudie les circonstances qui ont mené au meurtre de Mme Lévesque de même que le processus de nomination à la Commission des libérations conditionnelles.