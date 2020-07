Les funérailles de Norah et Romy Carpentier seront célébrées lundi à Lévis

LÉVIS, Qc — Les funérailles des soeurs Norah et Romy Carpentier seront célébrées lundi à Lévis.

Le Complexe funéraire Claude Marcoux a indiqué mercredi que seulement la famille pourra assister à la célébration à l’intérieur, en raison des restrictions entourant la pandémie de COVID-19.

Il sera toutefois possible de visionner la cérémonie sur le site extérieur du complexe, sur le boulevard Guillaume-Couture, tout en respectant les consignes de distanciation physique et le port du masque.

Les petites Norah et Romy Carpentier ont été découvertes sans vie, samedi dernier, dans un secteur boisé de Saint-Apollinaire, après l’émission d’une alerte Amber par la Sûreté du Québec trois jours plus tôt. Leur père, Martin Carpentier, est activement recherché par les policiers.

Sur l’avis de décès publié mercredi, la famille y remercie «tous les policiers, bénévoles, intervenants, scouts, pompiers et ambulanciers qui ont donné tout ce qu’ils pouvaient, dans des conditions particulières, afin que l’on puisse raccompagner Norah et Romy à la maison».

Évidemment, la mère des deux fillettes, Amélie Lemieux, et les proches sont bouleversés par cette tragédie.

«Nous regretterons toujours de ne pas avoir eu plus que les 11 et 6 printemps où vous avez été présentes dans nos vies, mais les souvenirs et l’amour que vous nous avez donnés resteront à jamais gravés en nous», est-il indiqué avant la liste des noms des membres de la famille endeuillés.

La «célébration de leurs vies» aura lieu à la salle de recueillement du complexe à 16h, lundi prochain, mais les portes ouvriront dès midi.