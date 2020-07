Les funérailles des petites Norah et Romy Carpentier se déroulent lundi à Lévis

Les funérailles des petites Norah et Romy Carpentier, respectivement âgées de 11 et six ans, se dérouleront ce lundi à Lévis.

Les corps des deux soeurs ont été découverts le 11 juillet, dans un secteur boisé de Saint-Apollinaire, un peu à l’est de Lévis. Leur disparition avait mené au déclenchement d’une alerte Amber.

Leur père, Martin Carpentier, est toujours recherché par les policiers. La Sûreté du Québec (SQ) a toutefois fait savoir samedi soir qu’elle mettait fin à ses recherches terrestres, au terme d’une dixième journée de traque.

La célébration de la vie des deux fillettes aura lieu au Complexe funéraire Claude Marcoux. Seulement la famille pourra y assister, en raison des restrictions entourant la pandémie de COVID-19.

Toutefois, le public pourra regarder la cérémonie en direct sur un grand écran placé à l’extérieur, tout en gardant leurs distances et en portant un masque.

La cérémonie sera célébrée par Josée Masson, fondatrice et directrice générale de l’organisme Deuil-Jeunesse. La chanteuse Mélissa Bédard, porte-parole du même organisme, chantera au cours de la cérémonie.

Plus tôt, en matinée, la famille des deux soeurs pourra se recueillir à l’intérieur du salon, et après midi, le public sera admis.

Dans un message mis en ligne sur le site du salon funéraire, la famille a écrit ces mots:

«Nous regretterons toujours de ne pas avoir eu plus que les 11 et 6 printemps où vous avez été présentes dans nos vies, mais les souvenirs et l’amour que vous nous avez donnés resteront à jamais gravés en nous».

Elle avait aussi des remerciements à transmettre aux policiers, bénévoles, intervenants, scouts, pompiers et ambulanciers «qui ont donné tout ce qu’ils pouvaient dans des conditions particulières afin que l’on puisse raccompagner Norah et Romy à la maison».