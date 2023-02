Les funérailles d’État de l’ancienne mairesse Hazel McCallion célébrées mardi

Hazel McCallion, une force politique et ancienne mairesse de Mississauga, en Ontario, doit être célébrée lors de funérailles d’État, mardi.

La cérémonie, qui aura lieu dans un aréna de la ville à l’ouest de Toronto, se tient à l’occasion de ce qui aurait été le 102ème anniversaire de Mme McCallion.

Elle est décédée chez elle le 29 janvier – un ami de la famille, Jim Murray, a déclaré qu’elle était morte d’un cancer du pancréas, dont elle avait été diagnostiquée dans le temps de Noël.

Surnommée affectueusement «l’ouragan Hazel», Mme McCallion a dirigé l’une des villes canadiennes à la croissance la plus rapide pendant plus de trois décennies.

Elle était largement respectée par les politiciens de tous les partis et était encore plus vénérée par ses électeurs, qui l’ont élue avec des victoires écrasantes pendant 12 mandats successifs.

Mme McCallion a finalement décidé de se retirer de la politique municipale à l’âge de 93 ans, quittant son bureau de mairesse 36 ans après sa première élection.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a souligné son héritage comme membre du service public, ayant dirigé la transformation de la ville en un grand centre urbain.

Mississauga est maintenant la troisième plus grande ville de l’Ontario et la sixième du Canada, avec une population de plus de 700 000 habitants en 2021.