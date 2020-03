Les funérailles d’Océane Boyer victime de meurtre auront lieu vendredi à Lachute

LACHUTE, Qc — Les funérailles de la jeune Océane Boyer, qui a été brutalement assassinée la semaine dernière dans les Laurentides, auront lieu vendredi matin prochain à Lachute.

La famille de l’adolescente de 13 ans recevra les condoléances à compter de 9h30 à l’église Ste-Anastasie située sur la rue Béthany. Les funérailles seront célébrées au même endroit à 11h00.

Océane Boyer laisse notamment dans le deuil ses parents, Francis Boyer et Caroline Sarrazin, sa soeur et son frère, ses grands-parents et deux arrière-grands-mères. Sa mort tragique a aussi attristé ses amis de l’École polyvalente Lavigne et de la maison des jeunes de Lachute, Univers jeunesse Argenteuil, qu’elle fréquentait assidument.

Le corps d’Océane Boyer a été retrouvé mutilé mercredi dernier en bordure d’une voie publique à Brownsburg-Chatham.

François Sénécal, un homme âgé de 51 ans qui est accusé du meurtre au premier degré de l’adolescente, doit revenir ce mercredi devant la Cour du Québec, au Palais de justice de Saint-Jérôme.