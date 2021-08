Les futurs sapins de Noël ont souffert du «dôme de chaleur» en Colombie-Britannique

DUNCAN, C.-B. — Les producteurs d’arbres de Noël de la Colombie-Britannique prévoient une bien mauvaise saison des Fêtes cette année, en raison du dôme de chaleur qui a fait grimper les températures au-dessus de 40°C pendant des jours et a consumé des arbres qui étaient destinés au coin du salon en décembre prochain.

Le dôme de chaleur de fin juin a fait passer certains arbres du vert au brun et a tué de nombreux semis printaniers, a déclaré Robert Russell. Producteur d’arbres de Noël sur l’île de Vancouver depuis près de 50 ans, M. Russell, âgé de 83 ans, détient un diplôme en foresterie de l’Université de la Colombie-Britannique.

Debout à côté d’un sapin de sept ans de deux mètres de haut, qui serait un arbre de Noël très prisé sans ses branches roussies, M. Russell explique que la chaleur était trop intense pour certains des sapins: leurs aiguilles sont devenues brunes, réduisant ainsi la valeur de l’arbre pour la prochaine saison des Fêtes.

Les sapins de Douglas, originaires des régions côtières de la Colombie-Britannique, se sont mieux comportés que les autres, non indigènes, pendant la vague de chaleur, mais ils sont souvent considérés comme «moins beaux», en raison de leur structure en aiguilles, a déclaré M. Russell.

Les grossistes ont déjà posé des questions sur l’état des arbres pour la prochaine saison et il leur répond que la qualité ne sera peut-être pas aussi bonne que d’habitude. Les effets du dôme thermique vont limiter le nombre d’arbres disponibles sur le marché, dit-il.

Paul Huesken, qui cultive des sapins depuis 1987, a entendu des histoires semblables de producteurs de sa région de la vallée du Fraser et jusque dans les États américains voisins de Washington et de l’Oregon.

«C’est la pire année.» La chaleur a fait des taches brunes sur un côté de certains arbres. «Je dis simplement à certains de mes clients (grossistes) dans l’Ouest canadien: ‘Je ne pense pas pouvoir vous fournir cette année parce que vous pourriez être satisfait des trois côtés d’un arbre, mais vous ne serez pas satisfait du quatrième côté.» M. Huesken prévoit d’ailleurs avertir ceux qui viendront cueillir eux-mêmes leur arbre à Noël que la qualité ne sera pas exemplaire. «Les gens pourront faire le tour du sapin et décider s’ils vont l’acheter ou non», a-t-il déclaré.

Sally Aitken, qui enseigne la foresterie à l’Université de la Colombie-Britannique, est une experte des effets de la sécheresse et de la chaleur sur les arbres et les plantes. Elle confirme que les sapins cultivés depuis six ou sept ans pourraient maintenant être endommagés, et que les semis des futures cultures ont également été décimés à cause de la chaleur.

«Nous observons actuellement les réactions à des situations qui se situent en dehors de la plage historique des conditions (météorologiques): nous ne savons donc pas à quoi nous attendre», dit-elle.

M. Russell convient que les conditions actuelles sont sans précédent de mémoire d’octogénaire, mais pour l’instant, il fait de son mieux pour sauver sa récolte, en tondant et en taillant les branches brunes pour maintenir en santé les arbres pour la prochaine saison des Fêtes. Et les suivantes.