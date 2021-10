Les garde-côtes affirment que 106 conteneurs, pas 40, sont tombés d’un cargo en C.-B.

VICTORIA — La garde côtière indique maintenant que ce sont 106 conteneurs, et non plus 40, qui sont tombés dans l’océan depuis un navire-cargo au large de Victoria, la semaine dernière.

L’agence explique que le propriétaire du MV Zim Kingston a fourni des informations qui révèlent que 2000 conteneurs étaient à bord, dont 1000 se trouvaient sur le pont lorsque deux d’entre eux ont pris feu et que d’autres sont tombés par-dessus bord alors que le navire approchait de Vancouver, la semaine dernière.

La garde côtière a déclaré dans un communiqué que deux conteneurs dans lesquels se trouvaient des produits chimiques dangereux figuraient parmi ceux qui ont été perdus, et que ce nombre n’a pas changé depuis la première estimation.

L’agence précise que les autorités ont désormais une liste du contenu de tous les conteneurs identifiés comme perdus, notamment des pièces industrielles et automobiles, des décorations de Noël, des canapés, des tables de poker, des vêtements, des jouets, des tapis de yoga, des planches à pagaie et d’autres objets d’usage courant.

La garde côtière s’attend à ce que certains des conteneurs aient coulé, tandis que d’autres ont été repérés près du cap Scott, à la pointe nord de l’île de Vancouver.

Les responsables ont déclaré que plusieurs jours pourraient être nécessaires avant que ne soient éteints les incendies à l’intérieur des conteneurs individuels du navire qui bat pavillon grec.

Le propriétaire, Danaos Shipping, a affirmé qu’il coopère avec les autorités canadiennes.