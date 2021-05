Les gazouillis de la santé publique ont peu reflété la réalité locale, dit une étude

Une nouvelle étude, qui a examiné des milliers de gazouillis de responsables de la santé publique canadiens au cours des premiers mois de la pandémie de COVID-19, suggère que beaucoup ont eu du mal à adapter leurs messages aux communautés locales.

L’étude, publiée en ligne ce mois-ci dans la revue Health & Place, a analysé près de 7000 publications sur Twitter d’agences de santé publique et de responsables de tous les ordres de gouvernement au cours des six premiers mois de l’année dernière.

Des chercheurs de l’Université McMaster et de l’Université de Waterloo ont découvert que les gazouillis se concentraient initialement sur le partage d’informations venant d’experts, avant de passer à la promotion de mesures de santé telles que la distanciation physique.

Mais ils ont remarqué que les messages ne reflétaient souvent pas la situation et le niveau de risque dans les communautés locales, malgré les variations importantes des niveaux de transmission et d’autres facteurs.

«Malgré le besoin d’informations de santé publique pour expliquer efficacement le niveau de risque d’infection à la COVID-19 dans certaines juridictions, les gazouillis que nous avons analysés ne contenaient pas toujours des messages ou des stratégies de communication des risques pertinents qui auraient aidé les citoyens de ces juridictions à évaluer les risques pour la santé», dit l’étude.

Les comptes liés aux zones urbaines ont largement utilisé des gazouillis pour diffuser des informations, plutôt qu’à d’autres fins, et le pourcentage de gazouillis visant à promouvoir des actions spécifiques a diminué au fil du temps, selon l’étude.

«Étant donné que les risques de transmission communautaire de la COVID-19 sont plus élevés dans les zones urbaines densément peuplées […], les gazouillis appelant à l’action pourraient être considérés comme un outil de communication utile pour aider à amener des changements de comportement chez les citadins, afin de réduire la propagation de la maladie», est-il indiqué.

En comparaison, les comptes liés aux zones rurales ― où la transmission était généralement plus faible ― utilisaient principalement Twitter pour encourager certaines actions, bien que les résidents eurent pu bénéficier de plus d’informations sur le virus, selon l’étude.

Alors que certaines agences locales ont envoyé des messages adaptés à leur situation particulière, ces comptes n’avaient pas un grand nombre d’abonnés, attirant une moins grande proportion des habitants locaux que les comptes provinciaux ou nationaux, d’après l’étude.

«Des gazouillis contenant des messages particuliers déployés à des moments précis pour des publics situés dans des endroits spécifiques pourraient être mieux utilisés pour faire face aux périodes de transmission accrue de la maladie pendant la pandémie COVID-19 et lors de futures crises de santé publique», avance l’étude.

«L’élaboration de messages pertinents pour les niveaux de risque auxquels les membres du public sont susceptibles d’être exposés dans un contexte géographique donné pourrait accroître l’adoption de ces messages et entraîner de meilleurs résultats en matière de santé de la population.»

La désinformation et les mythes

L’étude a également révélé que seulement 2 % des gazouillis abordaient la désinformation et les mythes entourant la COVID-19.

Les gazouillis démystifiant les mythes liés à la COVID-19 ont été publiés plus fréquemment par les comptes locaux, une conclusion que l’étude a jugée «quelque peu surprenante» étant donné que les comptes provinciaux et nationaux sont principalement responsables de la diffusion des informations sur la pandémie.

L’étude a également mis en évidence un certain manque de messages visant à renforcer les liens entre les membres de la communauté, qui auraient pu être utilisés pour favoriser la confiance envers les institutions, une «occasion manquée» de faire plus que simplement partager des informations sur la pandémie.

Les chercheurs affirment que la reconnaissance de l’incertitude et des préoccupations du public est un élément clé de l’établissement de la confiance et de la promotion de mesures de santé pendant une crise de santé publique.

«Il a été essentiel pour les responsables de la santé publique, qui sont souvent considérés comme des experts de confiance, de fournir des informations rapides et claires sur la transmission de la maladie, sur ce qui constitue un comportement sûr ou risqué et sur les ressources communautaires disponibles pour ralentir la propagation du virus», a expliqué l’autrice principale et étudiante de cycle supérieur en géographie de la santé à l’Université McMaster, Catherine Slavik, dans un communiqué.

«Les gazouillis qui mettent l’accent sur les efforts de la communauté pour lutter contre la pandémie […] sont vraiment importants pour renforcer la confiance envers les institutions, pour établir des liens humains entre la communauté et les responsables locaux qui sont là pour la servir. Nous avons été surpris que les responsables de la santé publique n’aient pas mis plus l’accent sur des messages soulignant des exemples de solidarité ou des programmes locaux qui nous aident à assurer notre sécurité», a déclaré Mme Slavik.