Les gens infectés à l’Omicron peuvent être contagieux jusqu’à dix jours, dit Mme Tam

OTTAWA — Theresa Tam affirme que les plus récentes données ne permettent pas de conclure que le variant Omicron est contagieux pendant moins de temps que les souches précédentes du virus qui cause la COVID-19.

L’administratrice en chef de la santé publique a comparu mardi devant le comité de la santé de la Chambre des communes, répondant à des questions sur la réduction par plusieurs provinces, dont le Québec, de la période d’isolement de dix à cinq jours pour les personnes infectées.

Elle a fait valoir que les données sur les infections au variant Omicron sont encore limitées à travers le monde et que la collecte de données au Canada se poursuit.

Elle a évoqué une étude du Japon, qui n’a pas encore été examinée par des pairs, mais qui a indiqué que la charge virale était la plus élevée chez les patients Omicron trois à six jours après le début des symptômes et avait disparu après environ 10 jours.

Mme Tam a dit comprendre que le grand nombre de personnes qui tombent malades avec l’Omicron exerce une pression sur la main-d’œuvre, y compris dans les hôpitaux, pour que les gens retournent au travail le plus rapidement possible.

Elle a affirmé que la tolérance au risque que le Canada a pour la COVID-19 «doit être ajustée», mais que le raccourcissement des périodes d’isolement ne doit se faire qu’avec des mesures fortes comme le port du masque et les tests.