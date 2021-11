Les gestionnaires de cas sont submergés par leur travail aux Anciens Combattants

OTTAWA — Un témoignage à la commission d’enquête néo-écossaise sur le suicide d’un ancien membre de l’armée qui a aussi tué sa femme, sa fille et sa mère, a mis en lumière la lourde charge de travail des gestionnaires de cas du ministère des Anciens Combattants.

En juin, Marie-Paule Doucette a souligné un des principaux problèmes des gestionnaires: le nombre de cas dont chacun doit s’occuper.

«Je ne veux pas ignorer Lionel Desmond ou ses problèmes, mais il était un des 35 à 40 personnes nécessitant des services coordonnés, a-t-elle rappelé. Aurais-je pu être plus proactive? Bien sûr si je n’avais que 10 personnes à m’occuper.»

Les gestionnaires de cas aident les anciens de l’armée souffrant de handicap à élaborer des plans pour réintégrer avec succès la vie civile. Ils doivent coordonner les ressources financières et médicales dont ces vétérans auront besoin pendant la transition. En 2018, un comité parlementaire avait appris que sans un gestionnaire de cas, un ancien de l’armée pourrait avoir de la difficulté à comprendre les ressources qui sont disponibles.

«Ce sont nos guides», explique Jarrett Cranston, un de ces 15 000 anciens militaires qui ont la chance de compter sur un gestionnaire de cas. Cet ancien pilote a dû quitter les Forces armées canadiennes, l’an dernier, à cause du trouble de stress post-traumatique. «Ils sont nos points de contact.»

À leur arrivée au pouvoir en 2015, les libéraux avaient promis que chaque gestionnaire n’aurait pas plus de 25 dossiers à s’occuper. Avant eux, les coupes du gouvernement conservateur de Stephen Harpe avaient porté le ratio à 40-1.

Le gouvernement Trudeau a eu beau doubler le nombre de gestionnaires de cas, mais le ministère des Anciens Combattants reconnaît que chacun d’entre eux doit traiter en moyenne 33 dossiers. Selon la présidente du Syndicat des employés des Anciens combattants, Virginia Vaillancourt, plusieurs doivent s’occuper d’un nombre plus élevé d’anciens militaires.

Selon une étude du syndicat réalisée l’été dernier, la majorité des gestionnaires avaient la responsabilité de plus de 35 anciens combattants. Certains en avaient plus de 50.

«La charge de travail est toujours excessive, dit Mme Vaillancourt. Plusieurs gestionnaires ont la sensation de ne pas pouvoir appuyer efficacement les anciens combattants. Leur fardeau a influé négativement sur leur propre santé mentale.»

Une autre étude interne réalisée en 2019 constate que les gestionnaires de cas doivent passer plus de temps à s’occuper de paperasse que d’anciens combattants. Elle souligne aussi que la santé des anciens combattants s’améliorait grandement s’ils avaient un gestionnaire de cas.

Steve Sykes, un ancien technicien de l’aviation souffrant de nombreuses blessures au cou, au dos et aux genoux, ne blâme pas sa première gestionnaire de cas d’avoir démissionné en 2019.

«Elle s’est littéralement épuisée à s’occuper de nous, relate-t-il. Je ne connaissais pas à l’époque quelle était sa charge de travail, mais j’ai compris depuis. Je ne peux pas m’imaginer quelqu’un ayant à s’occuper de 40 à 50 personnes comme moi sur une base régulière.»

M. Cranston a dû attendre quatre mois avant d’obtenir un nouveau gestionnaire de cas. «Je ne veux pas prétendre qu’il s’agit d’une gifle, mais cela en a l’air. C’est comme si on se faisait répondre après avoir demandé de l’aide: ‘non, restez assis, fermez-la et attendez. On s’occupera de vous quand on s’occupera de vous’».

Une présentation interne à l’attention de fonctionnaires de haut rang obtenue par La Presse Canadienne par l’entremise de la loi d’accès à l’information décrit l’engagement des libéraux comme étant «une épine au pied représentant l’un de nos plus grands défis».

Non seulement le ministère n’est pas parvenu à atteindre cet objectif, mais, selon le document, le ratio «ne s’appuie pas sur la complexité réelle» des cas. En d’autres mots, deux gestionnaires pourraient s’occuper du même nombre de dossiers, mais leur charge de travail serait différente.

Le ministère dit toujours vouloir réduire le nombre d’anciens combattants assignés à un gestionnaire de cas. Le ratio 25-1 demeure la cible.

Mais comment? Le ministère dit chercher à mieux assigner chaque vétéran à un gestionnaire en tenant compte de leurs besoins. Il veut aussi réduire le fardeau administratif des gestionnaires afin qu’ils puissent passer plus de temps avec un ancien combattant.

«Le but est toujours de s’assurer que les anciens combattants reçoivent l’aide appropriée pour répondre à leurs besoins», dit un porte-parole du ministère, Marc Lescoutre.