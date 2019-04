Les Gilets Jaunes poursuivent leurs manifestations hebdomadaires

PARIS — Des Gilets Jaunes ont allumé samedi des petits incendies, notamment dans des poubelles, au cours d’une manifestation à Paris, voulant ainsi envoyer un message au gouvernement: la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris, ravagée par les flammes la semaine dernière, n’est pas le seul problème que doit résoudre la France.

Les policiers ont utilisé des canons d’eau et du gaz lacrymogène pour tenter de contrôler les éléments plus radicaux d’une manifestation qui se voulait pacifique.

D’autres rassemblements se sont déroulés dans diverses villes françaises.

Les Gilets Jaunes sont descendus dans la rue pour un 23e samedi consécutif. Ils veulent toujours dénoncer le gouvernement du président Emmanuel Macron, perçu comme étant trop favorable aux riches et aux grandes entreprises.

La violence et les divisions continuent d’entacher le mouvement.

Des journalistes de l’Associated Press ont vu une automobile, des motocyclettes et des barricades incendiées autour de la place de la République. L’odeur du gaz lacrymogène mêlée à la fumée rendait l’air irrespirable dans ce secteur.

Des pompiers de Paris, déjà fortement éprouvés par leur lutte pour empêcher l’effondrement des tours de Notre-Dame, ont réagi rapidement pour éteindre les flammes.

Des protestataires masqués ont lancé des blocs de pavé et lancé des fusées. Des policiers casqués ont chargé plusieurs fois afin de contrôler la foule. Deux journalistes ont été blessés dans les échaufffourées. Au moins deux boutiques ont été vandalisées tandis qu’un manifestant portant une veste noire sautait sur le capot d’une Mercedes stationné, faisant éclater le pare-brise.

Les autorités parisiennes disent avoir interpellé plus de 200 personnes en début d’après-midi et en ont contrôlé plus de 20 000 autres tentant d’entrer dans la capitale pour participer aux manifestations.

Cette violence contrastait avec une autre marche au cours de laquelle les manifestants ont tenté de se rendre vers Notre-Dame, mais ce défilé a été arrêté par la police à quelques centaines de mètres du parvis de la cathédrale.