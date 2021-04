Les glaciers rapetissent de plus en plus rapidement, surtout en Amérique du Nord

Une nouvelle étude qui utilise des millions d’images satellites offre un portrait plus clair que jamais du sort des glaciers dans le monde.

Le coauteur de l’étude, Brian Menounos, de l’Université du nord de la Colombie-Britannique (UNBC), affirme que ces glaciers deviennent plus petits, et ce, plus rapidement. De plus, les glaciers de l’ouest de l’Amérique du Nord s’amincissent plus rapidement que presque tous les autres dans le monde.

Selon l’étude, la quantité de glace qui fond chaque année est presque inimaginable.

M. Menounos affirme que ce sont 267 milliards de tonnes qui fondent chaque année.

Un milliard de tonnes seulement équivalent à la masse de 10 000 porte-avions entièrement chargés.

Le rythme s’accélère, surtout en Amérique du Nord, où les glaciers fondent quatre fois plus vite qu’il y a 20 ans.

Les glaciers étant une source cruciale d’eau douce, M. Menounos dit que les résultats de l’étude contiennent des leçons importantes pour les gestionnaires de l’eau.