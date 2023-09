Les glaciers suisses auraient perdu 10% de leur volume en deux ans

GENÈVE, Suisse — Un groupe d’experts de l’Académie suisse des sciences naturelles fait état d’une accélération spectaculaire de la fonte des glaciers de ce pays alpin, qui a perdu 10 % de son volume de glace en deux ans seulement, à la suite des fortes chaleurs estivales et des faibles volumes de neige en hiver.

La Suisse, qui abrite le plus grand nombre de glaciers de tous les pays d’Europe, a vu disparaître 4 % du volume total de ses glaciers en 2023, soit la deuxième plus forte baisse en une seule année, qui s’ajoute à une chute de 6 % en 2022, le dégel le plus important depuis le début des mesures, a prévenu la commission d’observation de la cryosphère de l’académie.

Les experts du centre de surveillance des glaciers GLAMOS ont été à l’affût d’une éventuelle fonte extrême cette année, compte tenu des signes avant-coureurs concernant les quelque 1400 glaciers du pays, dont le nombre est en train de diminuer.

«L’accélération est spectaculaire, avec autant de glace perdue en seulement deux ans qu’entre 1960 et 1990, a souligné l’académie. Ces deux années consécutives extrêmes ont entraîné l’effondrement des langues glaciaires et la disparition de nombreux petits glaciers.»

Matthias Huss, le directeur de GLAMOS, qui a participé à la recherche, a déclaré dans une entrevue que la Suisse avait déjà perdu jusqu’à un millier de petits glaciers et que «nous commençons maintenant à perdre également des glaciers plus grands et plus importants».

«Les glaciers sont les ambassadeurs du changement climatique. Ils montrent très clairement ce qui se passe là-bas, car ils réagissent de manière très sensible au réchauffement des températures, a-t-il rappelé. L’étude souligne une fois de plus qu’il est urgent d’agir maintenant si l’on veut stabiliser le climat et si l’on veut sauver au moins une partie des glaciers.»

L’équipe a expliqué que la «perte massive de glace» résultait d’un hiver marqué par de très faibles volumes de neige ― qui tombe sur les glaciers et les protège de l’exposition directe au soleil ― et par des températures estivales élevées.

Toute la Suisse ― où les Alpes traversent la majeure partie du sud et du centre du pays ― a été touchée, et les glaciers des régions du sud et de l’est ont fondu presque aussi vite que lors du dégel record de 2022.

«Une fonte de plusieurs mètres a été mesurée dans le sud du Valais et dans la vallée de l’Engadine à un niveau supérieur à 3200 mètres, une altitude à laquelle les glaciers avaient jusqu’à récemment préservé leur équilibre», a indiqué l’équipe.

La perte moyenne d’épaisseur de la glace a atteint trois mètres dans des endroits tels que le glacier de Gries en Valais, le glacier de Basòdino dans le canton méridional du Tessin, et le système glaciaire de Vadret Pers dans l’est du Graubuenden.

La situation dans certaines parties du centre de l’Oberland bernois et du Valais était moins dramatique ― comme pour le glacier d’Aletsch en Valais et le glacier de la Plaine Morte dans le canton de Berne, parce qu’ils bénéficiaient d’un enneigement hivernal plus important. Mais même dans ces régions, «une perte de plus de deux mètres de l’épaisseur moyenne de la glace est extrêmement élevée», a dit l’équipe.

Les épaisseurs de neige mesurées au cours de la première quinzaine de février étaient généralement plus élevées que lors des hivers 1964, 1990 ou 2007, qui ont également été caractérisés par de faibles chutes de neige, selon l’équipe. Mais les niveaux d’enneigement ont atteint un nouveau record de faiblesse au cours de la seconde moitié du mois de février, n’atteignant qu’environ 30 % de la moyenne à long terme.

Plus de la moitié des stations de surveillance automatisées situées à plus de 2000 mètres d’altitude, en place depuis au moins un quart de siècle, ont enregistré des niveaux d’enneigement historiquement bas à cette époque.

Par la suite, un mois de juin extrêmement chaud a fait fondre la neige deux à quatre semaines plus tôt que d’habitude, et les chutes de neige du milieu de l’été ont fondu très rapidement, selon l’équipe.

Les météorologues suisses ont signalé en août que le niveau de zéro degré Celsius ― l’altitude à laquelle l’eau gèle ― avait atteint son niveau le plus élevé jamais enregistré, à près de 5300 mètres, ce qui signifie que tous les sommets alpins suisses ont connu des températures supérieures au point de congélation.