Les gouvernements à travers le Canada se préparent aux effets d’Omicron

Les gouvernements à travers le Canada se préparent aux effets possibles du variant Omicron alors que le nombre de cas de COVID-19 augmente fortement dans certaines provinces et dans le monde.

Alors que l’Ontario a signalé 1 808 nouveaux cas mercredi, le premier ministre Doug Ford a annoncé qu’à partir de lundi, tous les adultes seront éligibles pour des injections de rappel, à condition qu’au moins trois mois se soient écoulés depuis leur deuxième dose.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a déclaré que son gouvernement n’a pas exclu de resserrer le plan annoncé la semaine dernière, qui autorise les rassemblements de 20 personnes vaccinées à partir du 23 décembre alors que 2 386 autres infections ont été signalées dans sa province.

Omicron a maintenant atteint les quatre provinces de l’Atlantique, alors que Terre-Neuve-et-Labrador a confirmé son premier cas du variant hautement contagieux.

En Alberta, plus de 500 000 kits de test rapide antigénique seront disponibles gratuitement dans certains sites de soins de santé et pharmacies à partir de vendredi, tandis que toute personne de 50 ans et plus et tous les travailleurs de la santé qui ont reçu leur deuxième injection de COVID-19 il y a six mois ou plus peuvent réserver une troisième dose.

Les premières données suggèrent qu’Omicron est plus transmissible que le variant Delta actuellement dominant, alors qu’à certains endroits, les cas d’Omicron doublent tous les deux jours.

Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, a déclaré que la province envisageait de nouvelles règles sur les rassemblements publics et privés, une annonce étant attendue la semaine prochaine.

La Saskatchewan et le Manitoba ont déclaré qu’ils prévoyaient de maintenir les restrictions de santé publique actuelles pour le moment.

Quelques heures après que le gouvernement fédéral a rétabli un avis contre les voyages non essentiels à l’extérieur du pays, la ministre de la Défense Anita Anand a indiqué sur Twitter qu’elle avait reporté un voyage à Washington, D.C. après qu’un de ses employés eut été déclaré positif à la COVID 19.

La ministre Anand a déclaré qu’elle avait reçu deux résultats de test négatifs depuis lors.

«J’ai décidé de reporter un voyage à Washington, et j’ai rencontré virtuellement le secrétaire à la Défense Lloyd Austin», a-t-elle indiqué.