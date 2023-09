Les grands assureurs doivent en faire plus au chapitre de leurs actions climatiques

TORONTO — Même si deux des plus grands assureurs du Canada prennent des mesures favorisant l’action climatique, il leur reste encore beaucoup de chemin à parcourir, estime un groupe de défense de l’environnement dans un nouveau rapport.

Selon le document produit par le groupe Investors for Paris Compliance, l’action climatique de la Financière Sun Life et de la Financière Manuvie est importante, car les deux entreprises sont les premier et quatrième plus grands investisseurs dans les combustibles fossiles au Canada (une catégorie distincte du secteur bancaire).

Le deuxième rapport d’évaluation annuel indique que la Sun Life a commencé à divulguer certaines émissions financées cette année, mais qu’elle n’a toujours pas de politique globale sur l’élimination progressive des investissements dans les combustibles fossiles, y compris le charbon.

Sun Life a investi l’année dernière pour un total de 11,6 milliards $ dans le charbon et 12,7 milliards $ dans le pétrole et le gaz naturel, selon les données de la coalition Investing in Climate Chaos.

L’assureur a expliqué, dans une déclaration, qu’il s’engageait à collaborer pour aider à résoudre le défi climatique et qu’il avait constitué une équipe climatique pour suivre et mesurer ses performances, entre autres initiatives.

Le rapport indique en outre que la Financière Manuvie a réalisé des progrès en formalisant des politiques d’exclusion du charbon l’année dernière, notamment en n’investissant pas dans de nouveaux projets de charbon thermique à l’échelle mondiale et en fixant des objectifs intermédiaires.

Il note cependant que même si les deux assureurs ont commencé à divulguer certaines émissions financées, ils excluent toujours de la divulgation une partie importante de leurs actifs globaux sous gestion et ne fournissent pas de détails sur la manière dont ils entendent atteindre leur objectif de zéro émission nette d’ici 2050.

Manuvie, qui, selon le rapport, a investi 5,1 milliards $ US dans le charbon et 6,7 milliards $ US dans le pétrole et le gaz naturel l’année dernière, a refusé de commenter le rapport, mais a souligné ses nombreux objectifs climatiques, y compris les objectifs d’investissement provisoires en matière d’émissions fixés pour 2027.

Entreprises dans cette dépêche: (TSX:SLF; TSX:MFC)