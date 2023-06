Les grévistes du fabricant de verre Owens Illinois à Montréal manifestent

MONTRÉAL — Les grévistes du fabricant de verre Owens Illinois ont marché dans le sud-ouest de Montréal, vendredi, puis manifesté devant l’usine du quartier Pointe-Saint-Charles, accompagnés de collègues d’autres grands syndicats affiliés à la FTQ.

Ils sont 330 travailleurs, membres du syndicat des Métallos, à avoir déclenché la grève, le 10 mai dernier.

Le directeur québécois du syndicat des Métallos, Dominic Lemieux, est venu marcher avec eux en signe de soutien.

«Les gens ont l’impression qu’ils ont accepté dans le passé de négocier un peu moins serré. L’usine est vieille, c’est une usine qui date de beaucoup d’années. Il n’y avait pas beaucoup d’investissements», explique M. Lemieux.

«On a eu l’enjeu aussi avec l’approvisionnement de verre recyclé. On avait fait une grosse campagne, les Métallos, à l’époque, à travers le Québec. On a gagné cette bataille-là. On a eu la loi sur la consigne. Ça a mené à des investissements; l’entreprise a investi 76 millions $. Elle recycle le verre. C’est une usine d’avenir. (Le ministre Pierre) Fitzgibbon était ici il y a quelques mois, avec des investissements et tout ça.

«Maintenant, nous ce qu’on dit, c’est: on a contribué à sauver cette usine-là et maintenant, on veut avoir le retour du balancier et protéger notre pouvoir d’achat», ajoute M. Lemieux.

Bien que les parties soient maintenant en conciliation, les rencontres n’avancent guère, selon le président du syndicat local, Éric Dumas.

Le fabricant de verre a offert 1 % d’augmentation, suivie de deux autres augmentations de 1 % par année, ce que les syndiqués rejettent, vu l’inflation soutenue, a expliqué M. Dumas.

Les salaires sont le principal point en litige.

La direction veut négocier

Jointe par courriel, la direction de l’entreprise a dit espérer reprendre bientôt les discussions.

«Nous apprécions l’engagement continu et la collaboration de la conciliatrice désignée par le ministère du Travail et nous souhaitons reprendre dès que possible des négociations productives et de bonne foi avec le syndicat qui représente nos employés.

«Nous espérons que nous parviendrons rapidement à un accord juste et satisfaisant qui permettra de reprendre le recyclage des emballages en verre en bouteilles de haute qualité pour les entreprises de notre région et au-delà», a ajouté la direction.

Owens Illinois fabrique des contenants de verre, notamment les bouteilles brunes.