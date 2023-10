Les gros porteurs ne pourront pas atterrir à l’aéroport de Saint-Hubert

LONGUEUIL, Qc — Les avions de plus de 230 passagers ne pourront pas atterrir à l’Aéroport Montréal Saint-Hubert, qui justifie ce choix par une volonté de «générer moins de bruit».

La construction d’une nouvelle aérogare est en cours à l’aéroport situé à Longueuil et plusieurs citoyens du secteur s’inquiètent d’une accentuation du bruit dans les environs.

En février dernier, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, avait d’ailleurs annoncé une entente avec l’aéroport pour interdire les vols de nuit commerciaux dès avril 2024.

Dans un communiqué, Yanic Roy, président-directeur général de l’Aéroport Montréal Saint-Hubert, affirme qu’il s’agit d’un développement raisonnable de l’offre de transport, qui n’aggrave pas la nuisance pour les citoyens à proximité.

L’organisation précise que Porter Airlines, la première compagnie à desservir ses vols à Saint-Hubert, utilisera des avions Embraer E195-E2, qui sont, dit-elle, les plus silencieux et les plus écoénergétiques du marché. Pascan Aviation sera également à l’aéroport, mais les appareils ne transporteront qu’une trentaine de passagers à la fois.

L’aéroport affirme qu’il y a encore de la place pour d’autres transporteurs qui voudraient s’y établir.

«Avec une capacité de 4 millions de passagers annuellement, la future aérogare de l’Aéroport Montréal Saint-Hubert peut encore accueillir de nombreuses autres compagnies aériennes puisque la moitié de sa capacité demeure encore disponible à de nouveaux transporteurs», indique l’aéroport dans un communiqué.

Le nouveau terminal doit ouvrir à l’été 2025.