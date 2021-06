Les groupes extrémistes violents se tournent vers la monnaie virtuelle

OTTAWA — L’agence fédérale de renseignement financier souligne que des extrémistes violents, motivés par des causes telles que la haine raciale, se tournent de plus en plus vers les monnaies virtuelles pour recueillir des fonds.

Dans un bulletin spécial récemment publié, le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) affirme que ce virage intervient alors que les médias sociaux et les plateformes de sociofinancement répriment les efforts des extrémistes pour promouvoir leurs idées et collecter des fonds.

Le CANAFE tente de «suivre l’argent» lié au terrorisme et au blanchiment, en passant au crible chaque année des millions d’informations provenant d’institutions financières, de compagnies d’assurance, de courtiers en valeurs mobilières, d’entreprises de services monétaires, de courtiers immobiliers et même de casinos.

Le bulletin spécial du CANAFE sur les «groupes extrémistes violents à caractère idéologique» devait être publié la semaine dernière, mais l’agence en a retardé la publication par respect pour la famille musulmane assassinée à London, en Ontario. Le bulletin note entre autres que les cibles de la violence à motivation idéologique telles que les incendies criminels, les agressions et les homicides comprennent les personnes de confession musulmane et juive, les personnes de couleur, les femmes, les Autochtones et les membres des communautés LGBTQ2. On cite par exemple l’attentat à la Mosquée de Québec en 2017 et l’attaque au véhicule-bélier sur les trottoirs de Toronto en 2018.

Des individus et des groupes utilisent internet pour perpétuer des messages racistes et misogynes sur les réseaux sociaux, qui alimentent des récits plus larges associés aux théories de la conspiration et aux mouvements antigouvernementaux, ajoute l’agence. Or, les plateformes de financement participatif en ligne et les sites de médias sociaux ont commencé depuis quelques années à restreindre les activités de collecte de fonds et de promotion liées aux groupes extrémistes violents à caractère idéologique, ce qui les a poussés à rechercher de nouvelles sources de financement.

Ils se sont ainsi tournés vers des plateformes plus petites qui, contrairement aux plateformes populaires, ne disposent pas toujours de ressources leur permettant de surveiller les activités en ligne liées à ces groupes violents et d’y mettre fin, prévient le CANAFE. En réponse aux restrictions accrues sur les plateformes en ligne, les extrémistes ont encouragé leurs partisans à leur envoyer de l’argent par la poste, sous forme de chèque ou de mandat. Ils ont également commencé à s’appuyer sur des monnaies virtuelles pour collecter des fonds. «Ils utilisent notamment les dons en monnaie virtuelle pour mener des activités de propagande et de recrutement», lit-on dans le bulletin spécial.

L’analyse du CANAFE a indiqué que la plupart des opérations financières liées à ces groupes extrémistes violents sont survenues en Alberta, en Colombie-Britannique et en Ontario.

À l’échelle internationale, des extrémistes motivés idéologiquement ont collecté des fonds au moyen d’activités commerciales telles que la vente de marchandise, la tenue d’événements (conférences, concerts), le sociofinancement, les frais d’adhésion et les dons, indique le CANAFE. «Ils se livrent également au trafic de drogue et au trafic d’armes et commettent des vols pour financer leurs opérations.»

L’argent est utilisé pour recruter de nouveaux membres, s’engager dans des activités quotidiennes et effectuer des efforts promotionnels comme la réalisation de vidéos, indique le bulletin. Les fonds servent aussi à organiser des marches et des événements, à l’entretien de sites web, au paiement des frais juridiques pour des individus arrêtés en raison de leur implication, à l’achat d’armes et à l’établissement de refuges.

Les «solitaires» s’autofinancent

Les extrémistes «solitaires», de leur côté, se sont financés eux-mêmes en utilisant leurs économies, leurs revenus d’emploi ou de l’argent provenant de la famille ou d’amis, indique le bulletin. «Par conséquent, les personnes agissant seules peuvent être difficiles à repérer sur la seule base de leurs opérations ou activités financières», précise le bulletin.

«Rien dans les déclarations ne permet de dire que les membres des familles en question savaient que les fonds allaient servir à commettre des actes violents», précise par ailleurs le CANAFE.

L’agence a également découvert que des personnes au Canada pouvaient financer des réseaux extrémistes internationaux sans être nécessairement membres de groupes organisés eux-mêmes, utilisant généralement des entreprises de traitement des paiements et à des entreprises de services monétaires pour effectuer des transferts.

«Prises isolément, ces opérations se chiffraient à de petits montants, mais l’ensemble des transferts récurrents effectués à de multiples points de liaison du même réseau international dans différents pays s’élevaient à une somme importante», précise-t-on.

Certains des bénéficiaires ont transféré les fonds à des personnes chargées du recrutement pour des milices d’extrême droite ou d’autres groupes similaires, mais le CANAFE a observé que les Canadiens impliqués étaient pour la plupart les expéditeurs et non les bénéficiaires de ces fonds.

—

Le CANAFE a signalé plusieurs signes potentiellement avant-coureurs liés à l’activité des comptes personnels:

— absence d’opérations personnelles normales telles que des activités dans le compte de débit ou de crédit ou le paiement de factures`

— arrêt soudain des activités personnelles;

— transferts électroniques de fonds nombreux et fréquents suivis du transfert de l’intégralité de ces fonds à des tiers.

Le CANAFE a également identifié des signes d’activité suspecte sur les comptes d’entreprise, notamment:

— absence de versements réguliers de rémunération et d’activités commerciales, à l’exception de paiements d’assurances et de prêts;

— fonds reçus d’entreprises sans liens apparents, ou transmis à ces entreprises, qui ne cadrent pas avec le profil d’affaires du client;

— absence d’achats relatifs à l’entreprise.