Les Haudenosaunee récupèrent des artéfacts gardés dans un musée suisse

MONTRÉAL — Deux artéfacts sacrés pour la confédération haudenosaunee (iroquoise) sont maintenant de retour sur leur territoire après qu’un musée suisse les a rendus.

Les objets, un masque de médecine et un hochet de tortue, étaient en possession du Musée d’ethnographie de Genève (MEG) depuis près de 200 ans.

Le musée a reconnu le mois dernier que les artéfacts avaient été acquis sans consentement, notant dans un communiqué de presse qu’il prenait la mesure sans précédent de les restituer, dans le cadre de son engagement à garantir que les restes humains et les objets sacrés soient restitués à leurs propriétaires légitimes.

L’aîné et militant mohawk Kenneth Deer ― l’un des trois hommes envoyés pour récupérer les objets ― s’est dit «surpris et reconnaissant» de la coopération du musée et a qualifié le MEG de «progressiste» pour avoir rendu les objets sans condition ni complication.

«Ça a été un revirement très rapide, car il faut parfois des années pour récupérer des objets d’un musée, en particulier d’un pays étranger. C’était une très bonne expérience, et je pense que c’est un modèle à suivre pour d’autres musées», a déclaré M. Deer dans une entrevue vendredi.

Il a expliqué que le masque avait été repéré pour la première fois en juillet par Brennen Ferguson, qui, avec M. Deer, est membre du comité des relations extérieures des Haudenosaunee.

En novembre, le comité a écrit une lettre demandant le retour des artéfacts au Canada. Le musée et la ville de Genève, qui ont fondé le MEG en 1901, ont approuvé la demande.

«Le musée a été très coopératif, et plus que cela, ils étaient respectueux», s’est réjoui M. Ferguson. Après avoir vu le masque pour la première fois, «nous avons rencontré la directrice et nous lui avons demandé que le masque soit retiré de l’exposition publique, et ils l’ont fait le jour même. Nous avons exprimé nos souhaits et ils ont travaillé avec nous».

La Confédération haudenosaunee est composée de six nations des deux côtés de la frontière américaine et canadienne: les Mohawks, les Oneida, les Onondaga, les Cayuga, les Tuscarora et les Seneca.

M. Deer a indiqué que le MEG avait proposé d’expédier les artéfacts au Canada au début de l’année après avoir obtenu un permis d’exportation suisse, mais les aînés haudenosaunee s’y sont opposés en raison de l’importance du masque.

«C’est un masque médical utilisé dans les cérémonies de guérison, et nous considérons ces masques comme des entités vivantes qui ont de grands pouvoirs de guérison», a-t-il expliqué.

Ainsi, une délégation a été formée, composée de M. Deer, M. Ferguson et de Clayton Logan, un aîné des Seneca, âgé de 87 ans. Ensemble, les trois se sont envolés pour la Suisse.

«Il y a eu une cérémonie et c’était vraiment formidable. Il y a eu beaucoup d’attention des médias, beaucoup de gens sont venus. L’ambassadeur du Canada aux Nations Unies était présent. Et il y avait des représentants du gouvernement des États-Unis, du Mexique, du Guatemala et de la Suisse, bien sûr», a s’est remémoré M. Deer.

M. Logan avait été autorisé à brûler du tabac traditionnel lors de la cérémonie du 7 février. M. Deer a également offert au musée deux poupées mohawks en épi de maïs, une masculine et une féminine, fabriquées à Akwesasne.

La directrice du MEG, Carine Ayélé Durand, a publié un communiqué de presse disant qu’elle était très heureuse de voir la ville de Genève jouer un rôle actif en faveur des droits des peuples autochtones.

«Ce retour d’objets sacrés a été rendu possible grâce à la relation que nous avons entretenue avec les Haudenosaunee», a-t-elle écrit.

Elle a ensuite remercié le conseil administratif de la ville de Genève, qui, selon elle, «a rendu ce processus extrêmement fluide et rapide».

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Meta et La Presse Canadienne.