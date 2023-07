Les homicides en baisse aux États-Unis, mais encore plus élevés qu’avant la pandémie

WASHINGTON — Les homicides sont en baisse dans un échantillon représentatif de villes américaines, bien que leur nombre reste plus élevé qu’avant que la pandémie de COVID-19 ne s’installe, selon un nouveau rapport analysant les données de 30 villes américaines.

Les homicides ont chuté en moyenne de 9,4% au cours du premier semestre 2023 par rapport à la même période l’année dernière, a constaté le Conseil non partisan de la justice pénale dans un rapport publié cette semaine.

Les chiffres sont restés environ 24% plus élevés qu’ils ne l’étaient en 2019, et les vols de véhicules à moteur ont fortement augmenté dans les villes analysées.

«Nous constatons une baisse continue des homicides, mais la plupart des villes ne sont pas revenues aux niveaux qui prévalaient avant la pandémie», relève Richard Rosenfeld, professeur de criminologie et de justice pénale à l’Université du Missouri-St. Louis et co-auteur du rapport.

Ce rapport est basé sur des données sur la criminalité mises en ligne par les services de police de 37 villes de différentes tailles à travers le pays. Plusieurs des plus grandes villes du pays, dont New York, Los Angeles et Chicago, sont représentées, mais les chercheurs n’ont pas eu un accès immédiat aux données pour d’autres, comme Houston et San Diego. Parmi les villes qui ont publié des données sur la criminalité en ligne, 30 ont inclus le nombre d’homicides et 20 d’entre elles ont affiché des baisses.

Bien que l’analyse ne couvre pas l’ensemble du pays, c’est un autre élément de preuve que les taux de criminalité aux États-Unis ont globalement tendance à baisser après un bond historique pendant la pandémie, a déclaré Jeff Asher, analyste de la criminalité et consultant chez AH Datalytics, qui n’a pas été impliqué dans la production du rapport. Il maintient une base de données sur les taux de meurtres dans environ 100 villes et a fait des conclusions similaires.

«C’est une baisse généralisée. Ce n’est pas partout, mais c’est suffisamment répandu pour que ce ne soit pas un simple hasard », a-t-il déclaré.

La baisse des homicides intervient après une augmentation de 29% en 2020, selon les données du FBI. Il s’agit du plus grand bond en un an depuis le début de la tenue des dossiers de l’agence, bien qu’il soit toujours inférieur aux sommets historiques des années 1990.

Cette augmentation est survenue pendant la pandémie de COVID-19, qui a créé d’énormes perturbations sociales et bouleversé les systèmes de soutien. L’augmentation de la criminalité défie toute explication facile, bien que les experts aient souligné plusieurs facteurs possibles, notamment les pressions sans précédent de la crise sanitaire sur les citoyens et la police, la violence armée, les troubles sociaux après des incidents très médiatisés de violence policière et de profondes turbulences économiques.

Les données du FBI sur la criminalité, généralement les plus complètes du pays, ont indiqué que les taux de crimes violents commençaient à se stabiliser en 2021, mais les données les plus récentes de l’agence étaient incomplètes. Près de 40 % des agences, y compris de grandes villes comme New York, Los Angeles et Miami, n’ont pas envoyé leurs données pour 2021 en raison d’une refonte du système de déclaration du FBI.