Les hôpitaux de l’Ontario doivent composer avec un manque de personnel

TORONTO — Alors que les hôpitaux de l’Ontario sont aux prises avec du personnel en isolement ou atteint de la COVID-19, certains craignent que des chirurgies non électives soient à nouveau annulées.

L’opposition néo-démocrate a demandé mercredi quelles mesures supplémentaires le gouvernement prendrait pour éviter de reporter à nouveau des chirurgies qui sont déjà retardées depuis longtemps.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a déclaré que ce risque n’est pas élevé puisque le gouvernement a ajouté des lits d’hôpitaux et dispose désormais de médicaments antiviraux pour traiter la COVID-19 — et éviter des hospitalisations.

Le médecin-hygiéniste de la province a estimé récemment que l’Ontario pourrait voir jusqu’à 600 patients aux soins intensifs au cours de l’actuelle sixième vague. Mais les hôpitaux disent qu’ils ressentent déjà une pression en raison des absences du personnel, en arrêt de travail à cause d’une infection ou d’une exposition au coronavirus.

Le Centre des sciences de la santé de Kingston affirme que depuis le début de la pandémie, le nombre d’employés qui sont en arrêt de travail à cause de la COVID-19 n’a jamais été aussi élevé. Au Centre des sciences de la santé de London, on affirme que la sixième vague a eu un impact significatif, en particulier sur le «nombre croissant» de membres du personnel qui sont en arrêt de travail à cause du virus.

À Hamilton, le Centre des sciences de la santé indique que son offre de services atteint maintenant 80 %, mais qu’il n’est pas en mesure de continuer à rehausser cette offre, car la dotation de personnel est «précaire» en raison de l’isolement des travailleurs et d’autres facteurs.

Le gouvernement de l’Ontario a suspendu en janvier les chirurgies et autres procédures non électives lorsque les hôpitaux étaient sous la pression de la première vague du variant Omicron. Depuis, le gouvernement a levé la plupart des mesures sanitaires et les autorités ont indiqué que ces mesures ne seraient pas rétablies, alors que les cas et les hospitalisations augmentent à nouveau.

La cheffe adjointe du Nouveau Parti démocratique, Sara Singh, a souligné mercredi les récents commentaires du docteur Kieran Moore, médecin-hygiéniste en chef de la province, qui indiquaient que les admissions aux soins intensifs pourraient atteindre 600 patients au cours des prochaines semaines de la sixième vague.

«Pourquoi ce gouvernement continue-t-il de prétendre que tout va bien alors que le risque d’annulation d’opérations est si élevé?», a demandé mercredi Mme Singh à l’Assemblée législative.

La ministre Elliott a répondu que de nouvelles ressources dans les hôpitaux et d’autres traitements pour la COVID-19 contribueront à éviter ces délestages.

L’Ontario signalait mercredi 1332 hospitalisations liées à la COVID-19 et 182 patients aux soins intensifs, comparativement à 1366 hospitalisations et 190 patients aux soins intensifs mardi.

On enregistrait 3833 nouvelles infections mercredi, mais l’accès aux tests PCR est restreint et le directeur scientifique du groupe d’experts qui conseille le gouvernement sur la COVID-19 estime que selon l’analyse des eaux usées, l’Ontario connaît plutôt entre 100 000 et 120 000 nouveaux cas chaque jour.