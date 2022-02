Les hospitalisations continuent de baisser au Nouveau-Brunswick

FREDERICTON — Le nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19 au Nouveau-Brunswick continue de baisser.

On compte actuellement 74 personnes hospitalisées, soit quatre de moins que mardi. Cela inclut six patients aux soins intensifs, une baisse de deux.

Selon les données provinciales sur la santé, il y a 3309 cas actifs de COVID-19 dans la province.

Le nombre de décès liés à la COVID-19 reste inchangé, après avoir atteint 300 au cours du long week-end de la fête de la Famille.

Un total de 404 travailleurs de la santé sont en isolement à la suite d’un test de dépistage positif.

La fin du passeport vaccinal à l’Î.-P.-É.

Par ailleurs, l’Île-du-Prince-Édouard a annoncé mercredi qu’elle cessera d’utiliser le passeport vaccinal la semaine prochaine.

Le premier ministre Dennis King a déclaré qu’à compter de lundi prochain, une preuve de vaccination ne sera plus requise pour accéder aux restaurants, bars, centres de conditionnement physique et autres lieux.

La province lèvera également lundi l’obligation pour les personnes non vaccinées arrivant sur l’île de s’isoler, mais elles devront être testées pour la COVID-19 à leur entrée et lors de leurs deuxième et quatrième jours dans la province.

Les masques seront toujours obligatoires dans les espaces publics intérieurs et des limites demeurent quant à la taille des rassemblements.

Deux personnes dans la province sont hospitalisées en raison de la COVID-19 et deux autres ont été déclarées positives après avoir été admises pour d’autres raisons. Mercredi, la province comptait 2316 cas actifs de virus.

La N.-É. lèvera ses restrictions

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, a déclaré que toutes les restrictions liées à la COVID-19 dans sa province seront levées d’ici le 21 mars. Il souligne que la tendance des infections dans la province indique un « retour à la normale » d’ici là.

La preuve de l’exigence de vaccin de la province pour les activités non essentielles comme aller au restaurant sera supprimée le 28 février.

Les responsables de la santé indiquent qu’il y a 49 personnes hospitalisées mercredi qui reçoivent des soins spécialisés dans une unité désignée COVID-19, une baisse de quatre patients par rapport à mardi. Il y a 11 patients aux soins intensifs, en baisse d’un par rapport à la veille.

Il y a également 125 personnes qui ont été admises à l’hôpital pour d’autres raisons et qui ont ensuite été déclarées positives à la COVID-19 ainsi que 178 personnes qui ont contracté le virus pendant leur hospitalisation.