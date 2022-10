Les hospitalisations et les cas de COVID-19 sont toujours en hausse

MONTRÉAL — Les hospitalisations liées à la COVID-19 et les cas d’infection demeurent toujours en hausse au Québec.

Les autorités sanitaires ont signalé mercredi une augmentation de 24 patients hospitalisés avec la COVID-19, soit un total de 2085, dont 651 qui sont soignés spécifiquement pour la maladie.

Aux soins intensifs, 62 personnes sont traitées, incluant 26 qui le sont en raison de la COVID-19, ce qui représente une hausse de quatre.

Le nombre de professionnels de la santé en isolement en raison de la maladie est par ailleurs passé de 3865 mardi à 3906 mercredi.

La province a également recensé dix nouveaux décès liés à la COVID-19, dont quatre qui sont survenus dans les 24 dernières heures. Cinq décès ont eu lieu il y a deux à sept jours et un il y a plus de sept jours. On compte en tout 16 915 décès depuis le début de la pandémie.

Les cas sont aussi en recrudescence, avec les 1104 infections rapportées mercredi. Le nombre est réellement plus élevé, car l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

Les Québécois ont déclaré mardi 230 tests rapides, dont 195 positifs. Le total s’élève à 301 294 tests rapides autodéclarés jusqu’à maintenant, dont 253 072 positifs.

Selon le tableau de bord du ministère, le taux de positivité est de 9,4 %.

La vaccination a repris un bon rythme mardi, avec un total de 24 545 personnes immunisées. En tout, 21 604 931 doses ont été administrées au Québec.