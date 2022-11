Les hospitalisations liées à la COVID-19 augmentent légèrement

MONTRÉAL — Les patients hospitalisés et traités aux soins intensifs en lien avec la COVID-19 sont en hausse, selon le dernier bilan du gouvernement du Québec.

Les autorités sanitaires ont fait état jeudi d’une augmentation de dix hospitalisations, ce qui porte le total à 1944, incluant 649 qui sont soignées spécifiquement pour la maladie.

Aux soins intensifs, on compte 52 patients hospitalisés, dont 32 en raison de la COVID-19, ce qui représente une hausse de sept.

Il y a près de 3800 travailleurs de la santé qui sont actuellement en retrait à cause de la maladie.

Douze décès supplémentaires se sont ajoutés au bilan, qui s’élève maintenant à 17 077 depuis le début de la pandémie. Deux de ces décès sont survenus dans les 24 dernières heures, six il y a deux à sept jours et quatre il y a plus de sept jours.

Les autorités ont par ailleurs signalé 881 nouveaux cas, mais cette donnée n’est pas entièrement représentative, car l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires. Du côté des tests rapides, 181 ont été enregistrés mercredi, dont 153 qui sont positifs.

Selon le tableau de bord du ministère, le taux de positivité est de 8,4 %.

Mercredi, 21 838 Québécois ont reçu une dose de vaccin. Selon le dernier bilan, 25 % des adultes ont reçu une dose de vaccin depuis moins de cinq mois. Près de 22 millions d’injections ont été administrées au total.