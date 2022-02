FREDERICTON — Les hospitalisations liées à la COVID-19 continuent de baisser au Nouveau-Brunswick.

Il y avait mardi 101 patients dans les hôpitaux de la province à cause de la COVID-19, une baisse de 11 depuis lundi. Onze patients étaient aux soins intensifs, une baisse de deux, et sept personnes étaient sous respirateurs, comme la veille.

Les responsables de la santé signalaient par ailleurs mardi un autre décès lié à la COVID-19: une personne de plus de 90 ans de la région de Saint-Jean.

Il y avait mardi 3249 cas actifs de COVID-19 au Nouveau-Brunswick. Le tableau de bord provincial montrait aussi que 330 travailleurs de la santé étaient en isolement après avoir été déclarés positifs pour la COVID-19, dont 53 ambulanciers.

Environ 48 % de la population admissible, âgée de cinq ans et plus, ont reçu la dose de rappel du vaccin COVID-19. Chez les enfants de cinq à onze ans, 58,5 % ont reçu la première dose.

Six morts en Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse signalait mardi six autres décès liés à la COVID-19. Les décès sont survenus dans les zones centre, ouest et nord de la province: une femme dans la soixantaine, deux femmes septuagénaires, une femme et un homme octogénaires, et un nonagénaire.

Sept décès dus à la maladie avaient été signalés lundi, et le bilan pour cette province atteint maintenant 182 décès depuis le début de la pandémie.

Il y avait mardi 74 hospitalisations liées à la COVID-19, une hausse de six par rapport à la veille, et 11 patients aux soins intensifs, une baisse d’un patient.

Les responsables de la santé estiment qu’il y a maintenant 2615 cas actifs dans la province.

Baisse importante à T.-N.-L.

À Terre-Neuve-et-Labrador, on signalait une forte baisse du nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19.

Les responsables de la santé ont déclaré que 14 personnes atteintes du virus étaient hospitalisées mardi, comparativement à 23 la veille.

Le nombre de ces patients aux soins intensifs était de six, une baisse de deux.

La province a également signalé un autre décès lié à la COVID-19 – le 57e depuis le début de la pandémie à Terre-Neuve-et-Labrador.