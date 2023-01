Les hospitalisations liées à la COVID-19 poursuivent leur tendance à la baisse

MONTRÉAL — Le nombre de personnes hospitalisées avec la COVID-19 a continué de baisser dans les dernières heures, bien qu’elles se comptent encore par centaines.

Selon le bilan gouvernemental publié mercredi, 2095 patients atteints de la maladie étaient à l’hôpital, ce qui représente une diminution de 42 par rapport à la veille. De ce nombre, 716 personnes sont traitées spécifiquement pour la COVID-19.

Aux soins intensifs, on dénombrait 48 patients, dont 25 en raison de la maladie, soit une diminution de cinq.

Le bilan des décès a toutefois continué de s’alourdir, avec six nouvelles victimes. Parmi elles, cinq sont décédées il y a deux à sept jours et une il y a plus de sept jours.

En tout, 17 774 Québécois ont perdu la vie depuis le début de la pandémie.

Les autorités ont par ailleurs signalé 698 nouveaux cas de la maladie. Cette donnée n’est que partielle, puisque les centres de dépistage sont réservés à certaines clientèles prioritaires. Il faut au moins ajouter 32 cas détectés par des tests rapides.

Le taux de positivité a d’ailleurs encore fléchi, se chiffrant à 8,7 %.

Le rythme de la campagne de vaccination était encore plutôt au ralenti, mardi. Selon le gouvernement, 6294 Québécois ont reçu une dose de vaccin.