Les hospitalisations semblent diminuer lentement au Nouveau-Brunswick

FREDERICTON — Le nombre d’hospitalisations et de patients aux soins intensifs demeurait stable, mardi, au Nouveau-Brunswick, et la tendance depuis une semaine semblait indiquer une baisse lente, mais soutenue de ces indicateurs.

La province signalait par ailleurs mardi six nouveaux décès liés à la COVID19, ce qui porte le bilan total à 269 morts au Nouveau-Brunswick.

On signalait mardi 151 hospitalisations liées à la COVID-19, comme la veille. Il y a une semaine, jusqu’à vendredi, le nombre d’hospitalisations oscillait plutôt autour de 160.

Mardi, 17 patients étaient aux soins intensifs, un de plus que lundi. Huit patients étaient sous respirateurs mardi, comme la veille. On indique aussi que 325 travailleurs de la santé sont en isolement, soit 19 de moins que la veille.

Dans cette province, près de 47 % des gens âgés de cinq ans et plus ont reçu leur dose de rappel d’un vaccin. Chez les enfants de cinq à onze ans, 20 % ont reçu leur deuxième dose.

Selon le gouvernement, 100 % des Néo-Brunswickois de 65 ans et plus ont reçu au moins une dose et 100 % des gens de 75 ans et plus ont reçu la deuxième.

Assouplissements en trois phases à l’Î.-P.-É.

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard commencera à assouplir les restrictions sanitaires à compter du 17 février, dans l’espoir de mettre fin aux limites de rassemblement et au port du masque obligatoire d’ici le début d’avril, a déclaré mardi le premier ministre Dennis King.

Son cabinet a approuvé un plan en trois étapes, qui pourrait mener progressivement à la levée de la plupart des restrictions vers le 7 avril.

M. King prévient que l’adoption de ce plan ne doit pas signifier que la pandémie est terminée et il précise que certaines restrictions pourraient subsister dans des endroits comme les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée.

L’administratrice en chef de la santé publique, Heather Morrison, a signalé mardi le décès d’une personne de plus de 80 ans – le 13e décès lié à la COVID-19 dans cette province depuis le début de la pandémie.

La docteure Morrison a ajouté que neuf personnes étaient hospitalisées pour la maladie, une diminution de deux par rapport à lundi, et qu’un patient était aux soins intensifs. Il y avait mardi 1819 cas actifs dans l’île.

Depuis le début de la pandémie, l’Île-du-Prince-Édouard a signalé plus de 9000 cas, dont plus de 95 % au cours des deux derniers mois et demi seulement.

Assouplissements aussi à T.-N.-L.

Terre-Neuve-et-Labrador assouplira davantage les restrictions sanitaires, plus tard cette semaine.

Des modifications sur les limites de capacité pour les lieux de culte entreront en vigueur samedi, tandis que d’autres assouplissements entreront en vigueur lundi – notamment une augmentation des limites de capacité dans les restaurants et les bars.

L’annonce est intervenue alors que la province signalait mardi deux autres décès liés à la COVID-19, portant le total depuis le début de la pandémie à 48 morts.

Il y avait mardi 23 hospitalisations liées au coronavirus, soit une augmentation d’un patient par rapport à la veille.