Les Huskies D’Uconn remportent leur cinquième titre contre les Aztecs de San Diego

HOUSTON — Les Huskies de UConn ont bouclé l’un des plus impressionnants parcours de championnat universitaire de l’histoire lundi soir, pour remporter son cinquième titre national avec une victoire de 76-59 sur les Aztecs de San Diego.

Adama Sanogo a récolté 17 points et 10 rebonds et Tristen Newton a fini la rencontre avec avec 19 points et 10 rebonds pour les Huskies.

Les Huskies ont construit une avance de 16 points à la fin de la première période, seulement pour voir les Aztecs réduire l’avance à cinq points avec 5:19 à faire. Cependant, Jordan Hawkins (16 points) a répondu avec un 3 points pour déclencher une course de neufs points sans réponse.

Keshad Johnson a récolté 14 points pour les Aztecs, pour sa première apparition dans le quatuor final.

Les Aztecs ont eu la vie dure dans le premier vingt avec une période de 11:07 au cours de laquelle ils n’ont marqué aucun panier. Incapables de tirer dans la raquette ou derrière la ligne, ils ont raté 14 tirs consécutifs.

Le dernier couronnement d’UConn fait de Hurley le troisième entraîneur à ramener un trophée à Storrs, Connecticut. Il rejoint Jim Calhoun (1999, 2001, 2004) et Kevin Ollie (2014).