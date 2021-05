Les immigrants éventuels devraient avoir un meilleur accès à leur dossier

OTTAWA — La commissaire à l’information du Canada affirme que le ministère de l’Immigration doit fournir un accès plus facile à l’information pour les demandeurs qui recherchent plus qu’une simple description de leur dossier.

Dans un nouveau rapport publié mardi, Caroline Maynard réclame une plus grande transparence à ce ministère, car les immigrants éventuels doivent souvent recourir à la Loi sur l’accès à l’information pour obtenir des informations sur leur dossier.

Selon la commissaire Maynard, la plainte récurrente adressée à son bureau tourne autour d’un manque d’informations disponibles sur des détails comme l’état de la demande d’immigration ou les motifs des refus, ce qui peut être difficile à obtenir via le portail «Mon compte» du ministère.

Le rapport indique que le ministère de l’Immigration a reçu environ 117 000 demandes d’accès à l’information en 2019-2020, soit près de trois fois plus que toutes les autres institutions fédérales combinées. Ce ministère était aussi, de loin, l’institution au sujet de laquelle le Commissariat à l’information avait reçu le plus de plaintes: 4298 enregistrées en 2019-2020. La GRC venait au deuxième rang avec 355 plaintes — 12 fois moins.

Mme Maynard demande au ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté de fournir des réponses plus rapides aux demandes d’information ainsi que des mesures plus larges pour réduire en amont la nécessité de telles demandes.

Le ministère répond qu’il prévoit de moderniser sa plate-forme numérique dans les deux à trois prochaines années et de lancer un examen afin d’offrir éventuellement plus de détails sur les motifs de refus.