Les incendies de forêt forcent de nouvelles évacuations en Colombie-Britannique

Pratiquement toute la Colombie-Britannique est maintenant visée par des avertissements de «risque élevé» à «extrême» d’incendies de forêt.

Le temps chaud, sec et venteux qui persiste dans la province alimente plus de 300 incendies qui font actuellement rage dans la plupart des régions. Des avis d’évacuation, qui affectent plus de 1400 propriétés, ont été émis pour 10 des 26 incendies actuellement classés comme menaçants ou susceptibles de l’être rapidement.

La plupart des avis d’évacuation couvrent de vastes secteurs à l’intérieur et au centre de la province, mais les résidents de 41 propriétés plus au sud, dans la vallée de l’Okanagan, à l’ouest de Peachland, ont reçu l’ordre de partir avant l’aube jeudi, alors qu’un nouvel incendie menaçait le secteur.

Selon le site internet de la société de protection des forêts contre le feu de la Colombie-Britannique, cet incendie, qui couvrait environ 80 hectares jeudi, était l’un des 19 brasiers qui ont pris naissance pendant la nuit. Ils s’ajoutent aux nombreux autres incendies dans la province, qui ont notamment forcé la fermeture des routes 97 et 20, les principales voies routières à travers la région de Cariboo.

Un avis d’évacuation a également été émis pour toute la petite municipalité de 100 Mile House, menacée par un incendie de 87 kilomètres carrés qui fait rage depuis la semaine dernière. Des alertes couvrent également les villages d’Ashcroft, Cache Creek et Savona, alors qu’un brasier de près de huit kilomètres carrés signalé lundi dernier n’est toujours pas maîtrisé.

Plus de 1760 kilomètres carrés de terres ont brûlé en Colombie-Britannique depuis le début de la saison des incendies de forêt, le 1er avril. Et Environnement Canada ne prévoit aucun répit en matière de sécheresse, bien que les météorologues parlent d’un peu de pluie d’ici le week-end dans la région de Cariboo, à l’intérieur de la province.