Les incendies de forêt sont toujours actifs en Alberta et en Colombie-Britannique

EDSON, Alb. — La situation des incendies de forêt continue d’être critique dans l’Ouest canadien. Si les vents sont favorables en Colombie-Britannique, la situation est bien différente en Alberta.

Près d’Edson, en Alberta, les autorités s’attendent à ce que le feu qui a forcé l’évacuation de toute la municipalité vendredi matin adopte un comportement «extrême» au cours des prochaines heures.

Lors d’un point de presse, samedi, les autorités locales ont exhorté toutes les personnes qui n’ont pas déjà obtempéré à l’ordre d’évacuation de partir de chez elles au plus vite, puisque l’incendie massif se trouve à seulement 1,5 kilomètre au sud d’Edson.

«On comprend que ce n’est pas facile pour tout le monde de laisser sa maison derrière, mais la réalité est que les autorités ne pourront pas vous aider si cet incendie change de trajectoire», a averti la directrice administrative de la ville, Christine Beveridge.

Elle a donc demandé aux gens de respecter les avis d’évacuation, pour ne pas que les équipes de lutte contre les incendies soient obligées de mener de nombreuses opérations de sauvetage.

«C’est la faute de mère Nature et c’est une catastrophe, mais nous devons nous assurer que les équipes peuvent faire le travail pour lequel elles sont ici, plutôt que d’essayer d’aider à expulser les résidents individuellement», a-t-elle mentionné.

Le maire d’Edson, Kevin Zahara, a qualifié la situation de «catastrophique» et a reconnu que l’ordre d’évacuation devra durer au moins jusqu’à mercredi.

«Ne vous attendez pas à pouvoir revenir chez vous dans un jour ou deux. Ce sera à long terme», a-t-il avoué.

Tôt vendredi soir, des responsables gouvernementaux ont expliqué que le feu qui brûlait près de la communauté d’environ 8400 personnes était passé outre les coupe-feux et s’était rapproché des zones peuplées.

Dans une mise à jour publiée samedi matin, la province a précisé que les vents soutenus, les températures élevées et les conditions sèches rendent la lutte contre le brasier «extrêmement dangereuse». Les équipes sur le terrain doivent donc se concentrer sur les secteurs où il est sécuritaire pour eux de travailler.

Un front froid devrait balayer la région samedi soir, mais la mise à jour provinciale notait qu’il devrait s’accompagner de vents soutenus venant de l’ouest, ce qui mettra davantage les pompiers à l’épreuve.

Ce n’est pas la première évacuation à Edson cette année. Toute la municipalité avait aussi dû partir en vitesse pendant trois jours au début du mois de mai à cause d’un autre incendie de forêt.

Vents favorables en Colombie-Britannique

En Colombie-Britannique, les pompiers ont profité de conditions météorologiques favorables samedi pour progresser dans leur lutte contre un feu incontrôlable qui a forcé l’évacuation de la communauté de Tumbler Ridge, dans le nord-est de la province.

De ce côté, les vents, des températures fraîches et des averses intermittentes ont ralenti la progression de l’incendie et changé sa direction, ce qui a donné aux équipes sur le terrain plus de temps pour construire des coupe-feux afin de protéger la communauté.

«C’est certainement la première fois où on sent que c’est un peu plus calme», a mentionné le responsable de l’information au service de lutte contre les incendies de la Colombie-Britannique, Forrest Tower.

«Mais ça ne veut pas dire pour autant que la situation est de retour à la normale. On va utiliser les prochaines 24 à 48 heures pour faire tout en notre pouvoir pour contenir le flanc ouest de l’incendie.»

Les quelque 2400 habitants de Tumbler Ridge ont reçu l’ordre d’évacuer en début de semaine, alors que l’incendie de West Kiskatinaw River s’approchait à moins de cinq kilomètres de la municipalité.

M. Tower, qui se trouvait à Tumbler Ridge lors d’une entrevue avec La Presse Canadienne, a cependant mentionné qu’en dépit de l’amélioration des conditions, il était encore trop tôt pour lever l’ordre d’évacuation.

«Il y a encore un réel potentiel que le feu reprenne de l’ampleur et adopte un comportement plus agressif au cours des deux prochains jours», a indiqué M. Tower.

«On parle toujours d’un très grand feu et il reste beaucoup de travail à faire.»

Selon les autorités provinciales de la Colombie-Britannique, l’incendie couvrait 230 kilomètres carrés samedi.