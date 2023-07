Les incendies entraînent de nouvelles évacuations sur l’île de Rhodes, en Grèce

RHODES, Grèce — Un incendie de forêt qui s’est déclenché il y a une semaine sur l’île balnéaire grecque de Rhodes continuait de faire rage lundi, forçant davantage d’évacuations alors que des vents violents et des vagues de chaleur successives qui ont laissé la garrigue et les forêts sèches ont alimenté trois incendies majeurs qui sévissent ailleurs en Grèce.

Les dernières évacuations ont été ordonnées dans le sud de Rhodes après que 19 000 personnes, principalement des touristes, ont été déplacées dans des bus et des bateaux au cours de la fin de semaine, hors de la trajectoire de l’incendie qui a atteint plusieurs zones côtières depuis les montagnes voisines. Il s’agissait de la plus grande opération d’évacuation du pays ces dernières années.

«Nous sommes en guerre – complètement concentrés sur les incendies», a déclaré le premier ministre Kyriakos Mitsotakis lors d’un débat au parlement. «Au cours des jours et des semaines à venir, nous devons rester en alerte constante.»

Le renfort a continué d’arriver de l’Union européenne (UE) et d’ailleurs, des avions de lutte contre les incendies de la Turquie voisine se joignant à l’effort sur Rhodes, où 10 avions-citernes et 10 hélicoptères ont bourdonné au-dessus des flammes jusqu’à cinq mètres de haut malgré une faible visibilité.

Les températures ont atteint les 40 degrés Celsius dans certaines parties de la Grèce continentale lundi, un jour après avoir atteint 45 degrés.

Près de la station balnéaire de Lindos, des employés et des clients de l’hôtel, rejoints par des résidents locaux et des pompiers, ont utilisé des extincteurs, des serviettes et des seaux d’eau de piscine pour éteindre un petit feu de brousse qui s’est déclaré dans la région.

Des évacuations ont également été ordonnées dans la nuit sur l’île occidentale de Corfou, où plus de 2000 personnes ont été mises en sécurité par voie terrestre et maritime, ainsi que sur l’île d’Eubée et dans une zone montagneuse du sud du Péloponnèse.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a publié sur Twitter qu’elle avait contacté le premier ministre dimanche soir pour lui offrir une aide supplémentaire alors que la Grèce «est confrontée à des incendies de forêt dévastateurs et à une forte vague de chaleur due aux changements climatiques».

S’adressant au Parlement, M. Mitsotakis a également souligné la menace des changements climatiques, qui, selon lui, «feront sentir leur présence de plus en plus ,avec de plus grandes catastrophes naturelles dans toute la région méditerranéenne».

En Grèce, en moyenne 50 nouveaux feux de forêt se sont déclarés quotidiennement au cours des 12 derniers jours, selon le porte-parole du gouvernement Pavlos Marinakis. Dimanche, 64 nouveaux incendies ont été enregistrés.

L’incendie de Rhodes a dévalé les pentes des montagnes, brûlant des maisons et des voitures et laissant du bétail mort sur le bord de la route alors qu’il tentait de s’échapper.

Les autorités ont déclaré qu’aucune blessure grave n’avait été signalée, mais les hôpitaux et les bénévoles de la santé ont soigné des gens, principalement pour les effets de la chaleur et de la déshydratation.

En raison des incendies en Grèce, plusieurs compagnies aériennes, dont easyJet et la société de voyage Tui, ont envoyé des avions à Rhodes pour évacuer les touristes chassés des hôtels. Le gouvernement britannique a déclaré qu’entre 7000 et 10 000 ressortissants britanniques se trouvaient sur l’île, une destination populaire pour les vacances à forfait.

Rhodes est l’une des destinations de vacances les plus populaires de Grèce, visitée par environ 2,5 millions de touristes chaque année. Alors que certains visiteurs continuaient de fuir l’île lundi, d’autres arrivaient de plusieurs destinations européennes pour commencer leurs vacances dans des stations balnéaires non touchées par l’incendie de forêt – environ 90% du total selon les autorités grecques.

La Grèce utilise un service satellite de l’UE pour estimer les dégâts causés par l’incendie et cibler les ressources. Des photographies publiées en ligne par le service montraient une cicatrice de brûlure brune en forme de sablier au milieu de l’île.

L’armée aidait également à mettre en place des logements temporaires à Rhodes, où des écoles et des installations sportives ont été ouvertes pour aider à l’effort.