Les infections à la COVID-19 diminuent chez les Premières Nations

WINNIPEG — La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a déclaré que le nombre d’infections à la COVID-19 dans les communautés des Premières Nations avait commencé à diminuer, laissant espérer que le pire de la vague Omicron était passé.

Mme Hajdu dit qu’elle comprend pourquoi les dirigeants autochtones craignent que les progrès ne soient perdus dans les régions où les gouvernements provinciaux agissent rapidement pour lever les mesures de santé publique.

« Les dirigeants autochtones sont évidemment inquiets », a déclaré Mme Hajdu lors d’une conférence de presse jeudi.

Le nombre de cas actifs quotidiens dans les communautés autochtones a diminué de 13,2 % par rapport à la semaine dernière. Mme Hajdu a averti qu’il fallait encore faire preuve de vigilance, car certaines communautés font face à des épidémies importantes.

« Il y a encore des régions du pays où les cas augmentent et des communautés où le risque de propagation communautaire reste un défi », a-t-elle déclaré.

En Saskatchewan, la Fédération des nations autochtones souveraines et d’autres conseils tribaux ont demandé au gouvernement provincial de revenir sur son plan d’assouplissement des ordonnances de santé publique. Ils disent que le plan expose les Premières Nations à un plus grand risque.

« Nos communautés du Nord ont été parmi les plus durement touchées de la province depuis le début de cette pandémie, a déclaré le chef du conseil tribal de Meadow Lake, Richard Ben, dans un communiqué de presse. Mettre fin ou modifier les mesures de santé publique sans consultation appropriée des Premières Nations et de leurs dirigeants ne fera que créer davantage d’épidémies. »

La Saskatchewan a annoncé plus tôt cette semaine qu’elle supprimera sa politique de passeport vaccinal lundi et mettra fin à presque toutes les mesures, y compris le port du masque à l’intérieur, d’ici la fin du mois.

Maskwacis Health Services, qui fournit un soutien à quatre Premières Nations du centre de l’Alberta, a publié jeudi un avis indiquant que les hospitalisations dans la communauté sont proches des plus élevées de la pandémie. Dans le même temps, les taux de vaccination sont à la traîne, indique l’avis.

« La levée des restrictions en ce moment à Maskwacis, du point de vue de la santé publique, n’est pas optimale », est-il écrit.

Les exigences de preuve de vaccination et les limites de capacité dans la plupart des sites ont pris fin mercredi en Alberta. Les masques ne seront plus obligatoires dans tous les milieux pour les enfants de moins de 12 ans et pour tous les élèves des écoles à partir de lundi.

Mme Hajdu a déclaré que c’était un « point délicat de la pandémie ». Les gouvernements et les communautés se demandent comment protéger au mieux les citoyens, a-t-elle souligné.

Elle a précisé que son ministère soutiendrait les communautés autochtones.

Une partie importante de cette aide consistera à continuer à soutenir les efforts de vaccination pour offrir aux gens une troisième dose. Mardi, plus de 86 % des personnes de 12 ans et plus dans les communautés des Premières Nations avaient reçu une deuxième dose de vaccin et 23 % avaient reçu une injection de rappel.

Même avec le niveau élevé de protection, les experts en santé des Premières Nations surveillent de près la propagation de la variante Omicron.

Les deuxième et troisième vagues de la pandémie ont entraîné une augmentation des taux d’infection, d’hospitalisations et de décès chez les Autochtones dans de nombreuses régions du pays.

La Dre Marcia Anderson, responsable de la santé publique de l’équipe de coordination de la réponse à la pandémie de COVID-19 des Premières Nations du Manitoba, a déclaré dans une récente vidéo en ligne que les membres des Premières Nations continuent d’être surreprésentés dans les hospitalisations et les séjours en soins intensifs.

Mais, en raison de l’efficacité du vaccin, le pourcentage de personnes atteintes de la COVID-19 qui se retrouvent à l’hôpital a été plus faible que lors des autres vagues, a-t-elle déclaré.

Le Dr Tom Wong, médecin-hygiéniste en chef de Services aux Autochtones Canada, a souligné que la vaccination, le port du masque, la distance physique et d’autres mesures ont permis d’éloigner le pire du variant Omicron dans de nombreuses réserves.

« Avec des efforts collectifs continus, nous allons traverser cette vague Omicron ensemble », a-t-il conclu.