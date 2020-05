Les infirmières de la FIQ manifestent, en se disant «mortes de fatigue»

MONTRÉAL — Les infirmières de la FIQ tiendront plusieurs manifestations devant des établissements de santé du Québec, mercredi, pour signifier leur exaspération face à leurs conditions de travail dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

La Fédération interprofessionnelle de la santé, qui représente 76 000 infirmières, infirmières auxiliaires et autres professionnelles en soins, a d’ailleurs choisi un slogan lourd de sens pour cette journée de mobilisation: «mortes de fatigue».

Ces manifestations sont l’occasion de réclamer encore une fois du répit, alors que les infirmières et les infirmières auxiliaires ont peine à prendre des congés et des vacances, à cause de l’arrêté ministériel dans le contexte de la pandémie.

Elles revendiquent également des milieux de travail plus sécuritaires et une meilleure rémunération, alors que le Conseil du trésor est toujours en négociation avec les organisations syndicales pour le renouvellement des conventions collectives.

Mardi, les déléguées de la FIQ ont rejeté à l’unanimité les offres du Conseil du trésor, mises en ligne par le ministre Christian Dubé plus tôt dans la journée.

La présidente de la FIQ, Nancy Bédard, estime qu’il n’y a «absolument rien pour les professionnelles en soins dans cette offre». Elle rapporte que ses militantes en sont «offensées» et que la FIQ ne signera jamais une entente avec de telles offres.