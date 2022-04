Les inondations ont fait au moins 448 morts en Afrique du Sud

JOHANNESBOURG, Afrique du Sud — Déclarant un état national de désastre, l’Afrique du Sud a débloqué 67 millions $ US pour venir en aide aux sinistrés des inondations qui ont fait au moins 448 morts dans la ville de Durban, dans l’est du pays, et dans la province avoisinante du KwaZulu-Natal.

Près de 4000 maisons ont été détruites et plus de 40 000 personnes déplacées par les inondations et par les coulées de boue provoquées par les pluies diluviennes, ont indiqué mardi des dirigeants locaux. Une quarantaine de personnes sont toujours portées disparues et environ 600 écoles ont subi des dommages évalués à quelque 28 millions $ US, selon des responsables.

L’armée sud-africaine a déployé 10 000 soldats pour distribuer de la nourriture, de l’eau et des vêtements aux sinistrés; pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage; et pour reconstruire les routes et les ponts. Des camions-citernes à eau ont été envoyés là où l’accès à l’eau potable est difficile, et des équipes s’affairent à rebrancher l’alimentation en électricité à de vastes secteurs.

Des étudiants pelletaient mardi la boue qui a envahi certaines écoles.

Visitant des zones sinistrées la semaine dernière, le président sud-africain Cyril Ramophosa avait blâmé les changements climatiques pour les précipitations sans précédent, les plus abondantes des 60 dernières années.

Au moment d’annoncer l’état de désastre à la télévision lundi soir, M. Ramaphosa a promis que les fonds destinés aux sinistrés ne seront pas gaspillés.

«Il n’y a pas de place pour la corruption, la mauvaise gestion ou la fraude de toute sorte», a-t-il dit.

«Tirant des leçons de la pandémie de COVID-19, nous rassemblons différentes parties intéressées au sein d’une structure de supervision pour nous assurer que tous les fonds déboursés en réponse à cette catastrophe soient correctement dépensés et que l’État en reçoive pour son argent», a-t-il dit.

M. Ramaphosa a fait ces commentaires après qu’on eut découvert que des fonds qui devaient aider l’Afrique du Sud à affronter la pandémie de COVID-19 ont été gaspillés. L’ancien ministre de la Santé, Zweli Mkhize, a démissionné quand on a appris que des entreprises associées à sa famille ont reçu de son ministère des contrats gonflés en lien avec la COVID-19.

Malgré la promesse de M. Ramaphosa, plusieurs Sud-Africains peinent à croire que les fonds promis pour répondre aux inondations ne seront pas perdus à la corruption. Plusieurs entreprises, des Sud-Africains bien nantis et des groupes caritatifs ont promis de faire des dons à des organisations privées.

L’homme d’affaires sud-africain Patrice Motsepe, le beau-frère de M. Ramaphosa, a ainsi promis 2 millions $ US à Gift of the Givers, une organisation sud-africaine de réponse aux désastres. L’Université de Johannesburg a aussi promis un don directement à Gift of the Givers.

L’actrice Charlize Theron, qui est née en Afrique du Sud, a demandé des dons pour son Africa Outreach Project.

L’état d’urgence imposé en mars 2020 en Afrique du Sud pour combattre la pandémie avait été levé il y a deux semaines. Il a été réinstauré en réponse aux inondations de Durban.