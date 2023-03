Les instances de l’Université de Moncton étudieront la demande de changement de nom

MONCTON, N.-B. — Les autorités de l’Université de Moncton se pencheront sur un changement de nom de l’établissement, alors qu’une pétition demande qu’on abandonne ce lien avec un officier militaire britannique du XXVIIIe siècle impliqué dans la déportation des Acadiens.

Le recteur et vice-chancelier de l’université a déclaré vendredi dans un communiqué que les instances de l’établissement examineront la demande de changement de nom, notamment à l’occasion de la prochaine réunion du Conseil de l’Université, en avril.

Denis Prud’homme écrit que l’analyse de cette proposition démontre que l’université «est à l’écoute de sa communauté et engagée dans la transformation de la société».

L’Université de Moncton compte aussi un campus à Edmundston, dans le nord-ouest de la province, et un autre à Shippagan, dans la péninsule acadienne.

La pétition lancée la semaine dernière a recueilli plus de 1000 signatures, dont des Acadiens éminents comme l’écrivaine Antonine Maillet, l’auteure-compositrice-interprète Edith Butler, la cinéaste Renée Blanchar et même des Cajuns comme le musicien Zachary Richard.

Le militant Jean-Marie Nadeau, instigateur de la pétition, a déclaré que la communauté acadienne ne voulait pas que l’université soit associée à Robert Monckton. Cet officier militaire anglais et administrateur colonial a joué un rôle actif dans la déportation des Acadiens en 1755, après la victoire de la Grande-Bretagne lors de la guerre de Sept Ans.

L’université tire en fait son nom de la ville de Moncton — du nom de Monckton —, qui compte une importante communauté acadienne.

«Réaffirmons d’emblée, et de manière sans équivoque, que notre institution est acadienne, de langue française et fière de son unicité», écrit le recteur Prud’homme vendredi.

«Considérant le fondement identitaire du sujet, notre objectif demeure de prendre les meilleures décisions pour l’intérêt actuel et futur de l’institution et de le faire de manière rigoureuse et ordonnée.»

