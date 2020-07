Les interpellations du SPVM devront être fondées sur des faits observables

MONTRÉAL — L’époque des interpellations policières aléatoires et sans motif valable, pratique qui cible dans des proportions anormalement élevées les citoyens racisés, sera bientôt révolue à Montréal si la nouvelle politique en telle matière donne les résultats escomptés.

Le directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Sylvain Caron, a présenté mercredi la nouvelle politique qui oblige les interpellations à être basées sur des faits observables. Celle-ci doit entrer en vigueur à l’automne lorsque l’ensemble du corps policier aura suivi une formation à cet effet.

Le directeur Caron a précisé qu’il n’est pas question de mettre un terme aux interpellations, puisqu’elles constituent un élément essentiel du travail policier de maintenir la paix et d’assurer la sécurité des citoyens. Cependant, les interpellations seront dorénavant encadrées de manière stricte et documentées par les policiers qui devront préciser la raison de l’interpellation, le contexte dans lequel elle a eu lieu et les faits observables qui y ont mené. D’autres éléments qui étaient déjà consignés dans les fiches d’interpellation demeurent, tels que l’objectif de l’interpellation, les coordonnées de l’événement, les informations nominatives de la personne interpellée de même que son «identité ethnoculturelle perçue ou présumée», les informations recueillies sur place et le suivi.

Afin d’éviter que des policiers contournent ces contraintes, il est aussi proscrit d’utiliser ce que le SPVM qualifie de «motifs obliques» pour tenter d’identifier une personne. Par exemple, une personne qui marche sur le gazon dans un endroit où un règlement municipal l’interdit, ne pourra pas être interpellée et identifiée.

Fait à noter, la politique oblige les policiers à informer une personne de la raison pour laquelle elle est interpellée et une personne interpellée n’a aucune obligation légale de s’identifier, de répondre aux questions du policier et peut quitter les lieux en tout temps puisqu’une interpellation n’est pas une arrestation.

L’interpellation n’est pas non plus une interaction sociale, que les policiers mènent régulièrement avec les citoyens dans de multiples contextes et activités communautaires.

Pour soutenir la mise en oeuvre de cette politique, le SPVM met sur pied une équipe de «coachs» en interpellation policière pour accompagner les patrouilleurs et demande aux mêmes chercheurs qui avaient mis au jour le biais systémique du SPVM de suivre l’évolution de la situation afin de produire un rapport et des recommandations en lien avec l’application de cette politique.

En octobre dernier, ces chercheurs avaient produit un rapport accablant dans lequel ils évitaient d’utiliser le terme de profilage racial ou de racisme systémique, mais qui démontrait clairement l’existence d’un biais systémique, alors que les femmes autochtones étaient 11 fois plus susceptibles d’être interrogées que les femmes blanches; que les Montréalais noirs et arabes étaient entre quatre et cinq fois plus susceptibles d’être soumis à des interpellations.