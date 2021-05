Les jardins de Monet se préparent pour une réouverture mercredi en France

GIVERNY, France — Après une fermeture de plus de six mois, les jardins de Giverny en France, qui ont inspiré les célèbres peintures de nénuphars et autres chefs-d’œuvre de Claude Monet, rouvriront mercredi.

Ils se joindront ainsi aux cafés, restaurants, cinémas et musées français en ayant à nouveau la possibilité d’accueillir des clients et des visiteurs désireux de reprendre une vie la plus normale possible.

Pour le moment, ils devront se contenter de repas et boissons servis à l’extérieur et seront limités en nombre. Mais après des mois de privations et de restrictions, c’est un début. Le virus a tué plus de 107 000 personnes en France.

Les couleurs, parfums et chants d’oiseaux de Giverny sont un électrochoc pour les sens émoussés par des mois de restrictions, un tonique pour le blues du confinement pandémique. Les jardiniers préparaient leur toile cette semaine, désherbant, tondant, balayant et plantant avec fureur pour rendre les jardins parfaits.

Dans son jardin d’eau prisé où Monet, enchanté, passait des heures à contempler les reflets de lumière et de couleur, la glycine qu’il avait plantée fleurit sur la passerelle à la japonaise, en délicate cascade violette dans l’étang. L’écarlate des azalées est d’une vivacité éclatante. Les grenouilles coassent des chœurs d’approbation.

Les fleurs du début du printemps — jonquilles, jacinthes, tulipes à floraison précoce — sont déjà poussées puis fanées, et n’ont été appréciées que par les jardiniers.

«C’est frustrant parce que le jardin a son sens quand on le partage», a déclaré Claire-Hélène Marron, qui fait partie de l’équipe de 11 jardiniers permanents. «Nous avons déployé beaucoup d’efforts pour le rendre spectaculaire et essayer de recréer les peintures impressionnistes.»

Avec un succès retentissant. Maintenant en fleurs et en compétition pour l’attention, les iris dans toutes les teintes du violet foncé au bleu clair semblent avoir été peints par Monet lui-même. D’autres fleurs ajoutent des points rouges et jaunes au tableau, comme il le faisait avec ses pinceaux.

En 2019, avant la pandémie, 717 000 visiteurs ont traversé Giverny au cours de sa saison de sept mois à partir du 1er avril. La moitié provenait de l’étranger.

À partir de mercredi, Giverny ne pourra dans un premier temps accueillir que 200 visiteurs par heure, moins que la normale. Alors que les abeilles s’affairent sur les fleurs et que les brises printanières chatouillent l’étang et ses nénuphars, ils seront guidés sur un itinéraire à sens unique à travers les splendeurs, en commençant par le jardin aquatique et en terminant dans la boutique de souvenirs, émergeant sûrement revigoré, le monde et ses soucis momentanément mis de côté.