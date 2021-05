Les jeunes adultes ne sont pas épargnés par la troisième vague de COVID-19

OTTAWA — Les taux élevés de vaccination chez les personnes âgées et les variantes plus infectieuses du COVID-19 font désormais passer le poids de la pandémie au Canada aux plus jeunes.

Selon une analyse des données publiées par Santé Canada, beaucoup moins de personnes âgées se sont retrouvées à l’hôpital souffrant de la COVID-19 en avril que lors du pic de la deuxième vague en janvier.

Parmi les personnes de moins de 60 ans, les hospitalisations et les admissions aux soins intensifs ont augmenté.

Selon les données fédérales, près de la moitié des décès, des hospitalisations et des admissions aux soins intensifs dans la catégorie des personnes de moins de 50 ans sont survenus depuis février.

L’administratrice en chef de la santé publique, la Dre Theresa Tam, a souvent mis en garde la population en déclarant que la COVID-19 pouvait aussi frapper les plus jeunes.

Elle a indiqué qu’en raison de l’arrivée des variants plus contagieux, le décès d’une personne jeune est un phénomène moins rare que lors de la première vague, au printemps 2020.