Les jeunes canadiens de 9 à 11 ans sont de plus en plus branchés, selon un rapport

MONTRÉAL — Les jeunes Canadiens d’âge primaire sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux, selon une étude menée par l’organisme HabiloMédias au cours de la pandémie.

Les données recueillies auprès de plus de 1058 répondants révèlent que 86 % des jeunes de 9 à 11 ans disposent d’un compte sur au moins une plateforme qui exige que les utilisateurs soient âgés de 13 ans et plus. À ce jour, YouTube, TikTok et Instagram sont les plateformes les plus populaires chez ce groupe d’âge.

On constate également que plus de 3 enfants interrogés sur 4 possèdent leur propre téléphone intelligent, et que plus de la majorité (59 %) seraient malheureux s’ils ne pouvaient pas aller en ligne pendant une semaine.

Le rapport intitulé «La vie en ligne» s’inscrit dans la quatrième phase de «Jeunes Canadiens dans un monde branché» (JCMB), l’étude de recherche la plus longue jamais menée au Canada sur les attitudes, les comportements et les opinions des jeunes en lien avec les médias numériques.

HabiloMédias est une organisation canadienne à but non lucratif basée à Ottawa qui œuvre pour l’éducation aux médias et la littératie numérique auprès des enfants et des adolescents.

—

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Meta et La Presse Canadienne pour les nouvelles.