Les jeunes enfants autochtones sont malades de l’insalubrité des maisons

Une étude sur la qualité de l’air et les caractéristiques des logements dans les communautés autochtones isolées a révélé des taux élevés d’infections respiratoires et de respiration sifflante chez les jeunes enfants, que les auteurs associent à de mauvaises conditions d’habitation.

Les chercheurs ont analysé les facteurs susceptibles d’affecter la santé respiratoire dans quatre communautés autochtones de la région de Sioux Lookout, dans le nord de l’Ontario. Ils ont découvert des niveaux élevés de moisissure sur les surfaces intérieures et des niveaux élevés d’endotoxine, un résidu de certaines bactéries associées à la respiration sifflante.

La qualité de l’air intérieur, la concentration d’acariens et les contaminants de la fumée de combustion du bois ont également été analysés.

L’étude, menée dans des maisons où vivaient en tout 98 enfants autochtones âgés de trois ans ou moins, a révélé une ventilation contrôlée inadéquate dans 85 % des maisons. Les fenêtres étaient endommagées dans plus de la moitié de ces maisons, 44 % présentaient des infiltrations d’eau dans les murs extérieurs et 6 % présentaient des problèmes de sécurité immédiats.

Le docteur Thomas Kovesi, pneumologue pédiatrique et chercheur principal du projet, a déclaré que les logements inadéquats étaient liés à des taux élevés de maladies respiratoires chez les enfants.

Un enfant sur cinq avait été admis à l’hôpital au cours des deux premières années de sa vie et un sur quatre avait dû être évacué médicalement en raison d’une maladie respiratoire.

«Les gens parlent beaucoup des lacunes dans les logements des Autochtones, mais très peu d’études ont mesuré ces problèmes», a déclaré le docteur Kovesi, médecin au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO), l’hôpital pédiatrique d’Ottawa. «Nous avons maintenant des données de haute qualité qui démontrent les types de problèmes dans ces maisons.

«Et notre autre découverte clé est que les problèmes de qualité de l’air étaient associés à des problèmes pulmonaires chez les enfants.»

Asthme, VRS

Une respiration sifflante accompagnée de rhume, un symptôme révélateur de l’asthme, a été observée chez près de 40 % des enfants, bien que seulement 4 % aient été diagnostiqués avec la maladie.

Les taux de virus respiratoire syncytial (VRS) étaient également élevés dans la région de Sioux Lookout, qui comptait environ 44 hospitalisations pour le VRS pour 1000 bébés nés chaque année, comparativement à un taux de 10 pour 1000 à Toronto. Le professeur Kovesi estime que les taux d’hospitalisations pour le VRS dans certaines régions du Nunavut ont atteint 300 pour 1000 bébés.

Le pédiatre précise que les données pour l’étude ont été colligées entre 2019 et 2020, essentiellement avant la pandémie de COVID-19. Les maisons analysées dans l’étude faisaient les deux tiers d’une petite maison moyenne au Canada, a déclaré le pédiatre, mais elles avaient une occupation moyenne de 6,6 personnes par maison, comparativement à la moyenne canadienne de 2,5 personnes.

Le surpeuplement et la ventilation réduite ont été en partie responsables des éclosions de COVID-19, qui se sont propagées de manière disproportionnée dans les communautés autochtones tout au long de la pandémie.

La communauté de Bearskin Lake, dans le nord de l’Ontario, a déclaré l’état d’urgence ce mois-ci lorsqu’une éclosion a infecté plus de la moitié de ses habitants.

«Je pense que les liens (entre les mauvaises conditions de logement et les éclosions de COVID-19) sont très clairs et très directs», a déclaré le docteur Kovesi. «D’abord, ces maisons sont vraiment surpeuplées. Et puis, si quelqu’un attrape la COVID, il n’y a pas d’autre endroit où aller en isolement.»

Les auteurs de l’étude demandent instamment que des mesures soient prises pour améliorer le logement et l’infrastructure dans les communautés autochtones, afin de favoriser la santé globale de ces populations.

«Sans une ventilation adéquate, c’est comme vivre dans un sac en plastique», a déclaré le coauteur de l’étude, Michael McKay, directeur du logement et des infrastructures de la première nation Nishnawbe Aski, dans un communiqué.

L’étude a été menée en partenariat avec le Centre de santé Sioux Lookout Meno Ya Win, la Régie de la santé des communautés autochtones de Sioux Lookout et la Première Nation Nishnawbe Aski.