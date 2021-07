Les jeunes libéraux proposent une semaine de travail de quatre jours

QUÉBEC — La Commission jeunesse du Parti libéral du Québec (PLQ) propose une semaine de travail de quatre jours afin d’améliorer la conciliation travail-famille.

Cette idée de réduire à 32 heures la semaine de travail des Québécois, sans pour autant diminuer leur salaire, sera débattue lors du prochain congrès des Jeunes libéraux, qui se tiendra à Trois-Rivières le 14 août.

Selon la présidente des Jeunes libéraux, Frédérique Lavoie-Gamache, la proposition vise à améliorer la conciliation travail-famille, la santé mentale et la productivité des Québécois.

L’expérience a été tentée dans d’autres pays, notamment en Islande, où 86 % des travailleurs ont préféré la semaine de quatre jours au modèle actuel.

Sur le plan de la santé physique et mentale, une baisse importante des congés de maladie et des départs pour cause de dépression ont été observés, dit-on.

«Lorsque nous améliorons les conditions de travail et la qualité de vie des employés, ils ont tendance à apprécier davantage leur emploi», a affirmé Mme Lavoie-Gamache dans un communiqué diffusé vendredi.

Les Jeunes libéraux proposent par ailleurs que l’employeur paie quatre des huit heures manquantes et le gouvernement assumerait le reste.

Le congrès de la Commission-Jeunesse du PLQ marque habituellement le début de l’année politique québécoise.

Dans le communiqué, la commission précise que l’événement se déroulera dans un format hybride (à distance et en présentiel), dans le respect des mesures sanitaires actuelles.

La Commission-Jeunesse représente l’ensemble des jeunes de 16 à 25 ans du PLQ et célèbre cette année son 50e anniversaire.