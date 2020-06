Les jeunes moins menacés par les contacts rapprochés

MONTRÉAL — Les jeunes de moins de 20 ans seraient moins à risque d’attraper le coronavirus d’une personne malade avec qui ils vivent, croient des chercheurs américains et chinois.

Selon leurs recherches, le risque d’infection pour les jeunes de moins de 20 ans était de 5,2 %, contre 14,8 % pour les 20-59 ans et 18,4 % pour les 60 ans et plus.

Les chercheurs ont également constaté que les personnes malades étaient à tout le moins aussi contagieuses avant l’apparition de leurs symptômes qu’après.

Les auteurs de l’étude croient que la transmission virale au sein d’un même ménage pourrait être freinée si les personnes malades étaient en mesure de s’isoler de leurs proches.

Les chercheurs américains provenaient de l’Université de la Floride à Gainesville et leurs collègues du Centre chinois de prévention et de contrôle des maladies.

Leurs conclusions ont été publiées par le journal médical «Lancet Infectious Diseases».