Les jeunes péquistes disent stop au financement public des écoles privées

MONTRÉAL — Après un vif débat, les jeunes péquistes ont réclamé dimanche la fin du financement public des écoles privées.

Au Québec, les écoles privée sont financées à hauteur de 40 pour cent par l’État. Ainsi, une enveloppe de plus de 500 millions $ est distribuée chaque année dans les établissements privés.

Cet enjeu revient périodiquement en raison des problèmes sous-financement des écoles publiques.

Réunis en congrès à Montréal, les membres de l’aile jeunesse péquiste ont finalement opté pour mettre fin au financement des écoles privées par l’État.

«Si on coupe le financement, ça va être encore plus élitiste, a fait valoir un de militants. Ça va inonder les écoles publiques (en raison de l’afflux de nouveaux élèves). Des parents qui font des sacrifices ne pourront plus payer l’école privée à leurs enfants.»