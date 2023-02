Les jeunes sont plus nombreux à demander de l’aide en situation de crise suicidaire

MONTRÉAL — Les trois dernières années de crise sanitaire mondiale et de mesures restrictives ont grandement bouleversé nos vies, mais de nouvelles données confirment que si les idées noires ont pris plus de place, les taux de suicide sont toujours en baisse au Québec.

Dans le rapport intitulé «Les comportements suicidaires au Québec: portrait 2023», publié lundi par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), on peut lire que: «La pandémie n’a pas provoqué une hausse des suicides.»

Le dernier bilan livre cependant des informations préoccupantes à propos des jeunes filles et des jeunes femmes qui sont de plus en plus nombreuses à confier avoir eu des idées suicidaires. Cette tendance a été tirée des deux dernières «Enquêtes québécoises sur la santé des populations» de l’Institut de la statistique du Québec.

D’un point de vue plus positif, ces jeunes filles et jeunes femmes font davantage appel aux services d’urgence lors d’épisodes suicidaires et sont plus nombreuses à être hospitalisées pour ces raisons que les autres groupes de la population.

De manière générale, les jeunes de 15 à 34 ans sont aussi beaucoup plus nombreux à demander de l’aide que les adultes plus âgés. Pour chaque cas de suicide, 80 adolescents de 15 à 19 ans et 36 jeunes hommes de 20 à 34 ans vont tenter d’obtenir du soutien aux urgences pour leurs idées suicidaires.

Chez les filles, le ratio s’élève à 248 adolescentes de 15 à 19 ans et 117 jeunes femmes de 20 à 34 ans qui vont demander de l’aide pour leurs idées suicidaires pour chaque cas de suicide.

Pour l’ensemble de la population, le taux de décès par suicide a continué de chuter pour atteindre 12,3 morts par 100 000 personnes en 2020, soit le plus faible indicateur en près de 40 ans au Québec. Les chiffres provisoires pour 2021 laissent également présager une autre baisse à 11,7.

Malgré tous les efforts déployés pour offrir des ressources d’aide et de soutien, ce sont encore plus d’un millier de personnes qui se donnent la mort chaque année au Québec. On observe toujours un déséquilibre entre les sexes alors que les hommes sont trois fois plus nombreux que les femmes à passer à l’acte.

Besoin d’aide?

Si vous pensez au suicide ou vous vous inquiétez pour un proche, des intervenants sont disponibles pour vous aider, partout au Québec, 24/7.

Téléphone : 1 866 APPELLE (277-3553)

Texto : 535353

Clavardage, informations et outils : www.suicide.ca

–

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.