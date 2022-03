Les Jeux paralympiques sont lancés à Pékin

PÉKIN — Avec en tête les porte-drapeaux Ina Forrest et Greg Westlake, le Canada a fait son entrée dans le stade du Nid d’oiseau lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques de Pékin.

Forrest est double médaillée d’or en curling, tandis que Westlake est médaillé d’or au hockey et en est à ses cinquièmes Jeux paralympiques.

Les 13e Jeux paralympiques d’hiver se sont ouverts après une semaine tumultueuse en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La Russie et le Bélarus ont d’abord été informés qu’ils seraient autorisés à y participer, mais sous une bannière neutre.

Puis le lendemain, le Comité international paralympique a fait un revirement de situation sans précédent, annonçant une interdiction des deux pays sous la menace de boycottage des athlètes de nombreux pays.

Le Canada compte 49 athlètes qui participent à des compétitions de hockey, de curling, de ski alpin et nordique et de surf des neiges pendant 10 jours à Pékin, qui est la première ville à accueillir à la fois des Jeux d’été et d’hiver. Les Jeux olympiques d’hiver se sont terminés le 20 février.

Le Canada a remporté 28 médailles — huit d’or, quatre d’argent et 16 de bronze — à Pyeongchang il y a quatre ans.

Quelque 650 athlètes de 47 comités paralympiques nationaux sont présents à Pékin, dont 20 athlètes ukrainiens.