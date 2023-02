Les joueurs Kamara et Lammons arrêtés après une querelle dans une boîte de nuit

LAS VEGAS — Un jury du Nevada a inculpé Alvin Kamara des Saints de La Nouvelle-Orléans, la nouvelle recrue des Bengals de Cincinnati Chris Lammons et deux autres suspects de deux chefs d’accusation en lien avec une présumée dispute dans une boîte de nuit de Las Vegas en février dernier.

Kamara a été arrêté le 6 février après avoir disputé le Pro Bowl de la NFL au Allegiant Stadium de Las Vegas. La police a déclaré que le joueur leur avait annoncé qu’il avait frappé un homme, après avoir pensé qu’il s’en était pris à un membre de son groupe et qu’il tentait de s’enfuir.

Une audience préliminaire est prévue le 1er mars devant le tribunal de justice de Las Vegas pour déterminer si suffisamment de preuves peuvent mener à un procès devant un tribunal pour ces accusations – coups et blessures graves entraînant des lésions corporelles importantes et complot en vue de commettre des coups et blessures. Aucune date de procès n’a été fixée pour le moment.

La NFL n’a pris aucune mesure contre Kamara ou Lammons pour le moment.