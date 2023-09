Les Journées du patrimoine religieux ont lieu partout à travers le Québec

MONTRÉAL — Des églises, sanctuaires et presbytères ouvrent leurs portes ce week-end à l’occasion des Journées du patrimoine religieux. À travers le Québec, 215 lieux anciennement à vocation religieuse, ou qui le sont toujours, accueillent les citoyens pour leur faire découvrir le passé riche en histoire de ces établissements.

La sixième mouture de l’événement s’est amorcée vendredi, et se termine dimanche. Il s’agit d’une occasion pour toute personne, peu importe ses croyances, de découvrir le patrimoine religieux de la province, explique Caroline Tanguay, présidente du conseil d’administration du Conseil du patrimoine religieux du Québec.

«Il y a vraiment de tout, dépendamment de l’intérêt des gens. Il y a des concerts, des conférences, des expositions, des visites guidées. Évidemment, l’entièreté (des lieux) offre des visites libres, des activités qui visent les jeunes publics», détaille-t-elle en entrevue.

Même si plusieurs lieux sont traditionnellement de confession catholique, d’autres sont de tradition anglicane, orthodoxe ou judaïque, par exemple.

Des circuits sont aussi proposés dans plusieurs régions de la province, pour permettre à la population de découvrir le patrimoine religieux qui se trouve sur leur territoire. En plus des traditionnelles églises, les participants aux Journées du patrimoine religieux pourront notamment découvrir des jardins, des musées, des cimetières ou des centres d’archives.

«Ça permet vraiment de voir la richesse de ce patrimoine religieux là, avec les œuvres d’art à l’intérieur, les conférences qui sont offertes, poursuit Mme Tanguay. C’est une façon de découvrir, et d’aimer plus le patrimoine religieux.»

Les Journées du patrimoine religieux ont débuté en 2018, et regroupaient alors 28 lieux participants.

«C’était en fait un projet pilote qui a eu lieu principalement sur l’île de Montréal, dit Mme Tanguay. Mais en 2020, le Conseil du patrimoine religieux du Québec a coordonné l’ouverture de 138 lieux à ce moment-là, et on en est à 215 en 2023.»

L’ouverture des lieux de culte est coordonnée par des bénévoles, qui, sur une base volontaire, ont choisi de faire découvrir ces bâtiments historiques aux membres de leur communauté. Toutes les activités sont d’ailleurs offertes gratuitement.

En moyenne, entre 100 et 150 personnes sont attendues dans chaque édifice lors des Journées du patrimoine religieux, estime Mme Tanguay.

Selon le Conseil du patrimoine religieux du Québec, «des 2751 lieux de culte inventoriés en 2003, 4 % n’existent plus que dans les archives et les souvenirs (…) et 18 % n’appartiennent plus à un propriétaire religieux ou sont fermés, réutilisés ou en voie de l’être».

Ainsi, la programmation des Journées du patrimoine religieux inclut aussi des lieux qui ont été transformés pour des usages non religieux.

La conservation du patrimoine religieux au Québec représente «un défi», selon Mme Tanguay, qui passe autant par la restauration des lieux que leur transformation.

«Parfois, avec les différentes difficultés que peut avoir la communauté religieuse propriétaire de l’édifice avec la charge financière, souvent, ça va passer dans les mains de la municipalité qui va s’en servir comme étant un lieu ouvert, transformé, qui peut accueillir différentes activités à l’intérieur», illustre-t-elle, disant que cela permet de conserver des lieux «emblématiques» en leur donnant un autre usage.

Il est possible de consulter la programmation par région des Journées du patrimoine religieux sur le site web de l’événement.