Les jours de pluie pourraient doubler en Arctique d’ici l’an 2100

YELLOWKNIFE — L’Arctique est plus connue pour ses blizzards que ses pluies, mais cela pourrait changer d’ici les 80 prochaines années.

Le nombre de jours pluvieux pourrait doubler dans cette région, selon une nouvelle projection de l’American Geophysical Union.

Des scientifiques chinois et néerlandais ont utilisé des modèles climatologiques pour prédire les précipitations dans l’Arctique jusqu’en 2100.

Non seulement, il pleuvra plus souvent dans la région, mais les précipitations s’abattront plus tôt au printemps et devraient s’étendre au centre de l’océan Arctique et à l’intérieur du Groenland.

L’étude indique que des pluies plus fréquentes et plus intenses pourraient accélérer la fonte du pergélisol, ce qui libérerait un grand volume de gaz à effet de serre, diminuer la couche de neige et réduire la banquise.

Les scientifiques anticipent aussi une hausse des périodes de pluie sur la neige, ce qui pourrait nuire à l’alimentation des animaux comme les rennes, car leur nourriture pourrait être emprisonnée sous la glace. En conséquence, ce changement climatique pourrait aussi toucher ceux qui dépendent de la chasse ou de l’élevage de ces animaux.

